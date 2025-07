Satojen Omaksi-sopijoiden kodit ja sijoitukset vaarassa – Heikkilä & Co teki rikosilmoituksen 235 asunnon ostaneen puolesta

Lakea Oy on markkinoinut ja myynyt Omaksi-mallilla satoja asuntoja 24 eri uudiskohteessa eri puolilla Suomea. Mallin lupauksena oli mahdollistaa asunnon hankinta 7 % varausmaksulla ja kuukausittaisilla hoito- ja pääomavastikkeilla, joiden piti kattaa asumiskulut ja lyhentää yhtiölainaa ostajan hyväksi. 20 vuotta kestävän sopimuskauden kuluttua asunto piti saada lunastettua omaksi. Nyt kaikki 24 taloyhtiötä ovat välittömän konkurssiuhan alla. Ihmiset ovat vaarassa menettää asuntonsa ja siihen sijoittamansa rahat.

– Omaksi-sopijoita kohdanneen tilanteen laajuus ja vakavuus viittaavat siihen, ettei kyse ole yksittäisestä liiketoimintariskin realisoitumisesta. Epäilys on, että kyse on sen sijaan pitkäkestoisesta toiminnasta, jossa mahdollisesti on tapahtunut rikosvastuun aiheuttavia tekoja ja laiminlyöntejä, sanoo juristi Kimmo Vainio Heikkilä & Co:lta.

Rikosilmoitus koskee laajaa asiakokonaisuutta, joka sisältää ihmiset yllättäneitä sopimusrikkomuksia, harhaanjohtavasta markkinointia ja tiedottamisesta sekä epäilyjä varojen väärinkäytöstä ja valvonnan laiminlyönneistä. Omaksi-sopimusten perusteella kerätyt varat eivät näytä päätyneen taloyhtiöiden lainojen lyhentämiseen, vaan ovat vastoin luvattua kadonneet konserniyhtiöiden ja kolmansien toimijoiden kautta. Taloyhtiöiden päärahoittaja Kuntarahoitus on hakenut useita taloyhtiöitä konkurssiin maksamattomien lainojen vuoksi.

Lakea Oy:n edustajat ovat olleet keskeisesti mukana ja taustalla myös taloyhtiöiden hallinnossa ja isännöinnissä, joihin Omaksi-sopijoilla ei ole ollut pääsyä. Läpinäkyvyyden puute on herättänyt kysymyksiä päätöksenteon ja hallinnon puolueettomuudesta ja lainmukaisuudesta.

Heikkilä & Co toimii myös yhteistyössä Omaksi Sopijoiden tuki ry:n kanssa, joka on koonnut yhteen suurimman osan sopimuksen tehneistä henkilöistä ja on toiminut tärkeänä viestinnällisenä kanavana asukkaille.

– On selvää, että tämä toimintamalli on rakennettu tavalla, joka ei ole ollut kestävä, vaikka asukkaille on annettu aivan toinen kuva. Nyt tarvitaan vastauksia siitä, mihin rahat ovat menneet ja kuka on vastuussa, toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Daniel Björkhem.