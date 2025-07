Asuntomessut Oulussa auki – perinteisen pientaloasumisen suosio säilyy, mutta moni asia on ajateltava uudelleen

Asuntorakentaminen on Suomessa tyypillisesti suhdanneherkkää, mutta suomalaisten asumistoiveet ovat vuodesta toiseen sitäkin vakaammat. Viimeisimmän Asumisen ihanteet -tutkimuksen mukaan noin 75 prosenttia suomalaisista haluaa asua pientalossa. Juuri nyt onkin tärkeää kysyä, millaisin keinoin toiveet voidaan toteuttaa kestävästi, kohtuuhintaisesti ja pitkälle tulevaisuuteen katsoen.

”Pientaloasuminen ei ole väistymässä – päinvastoin, se vastaa moniin elämänlaadun, ilmaston ja yhteisöllisyyden haasteisiin. Tiettyjä valintoja täytyy vain ajatella uudella tavalla, etenkin ekologisuuden näkökulmasta,” sanoo Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Joran Hasenson.

Uudistuva pientalo on ekologinen, muuntojoustava, yhteisöllinen

Asuntomessualueen kohteet osoittavat, miten uudisrakentamisen keinoin voidaan yhdistää asumisen unelmat ja uudet rakentamiseen liittyvät vaatimukset. Talot ovat erittäin energiatehokkaita ja monet niistä on suunniteltu muuntojoustaviksi. Alueella korostuvat myös yhteiset tilat, resurssien jakaminen ja luonnonläheisyys.

”Asuntomessut näyttävät, ettei pientalo tarkoita enää isoa tonttia ja etäisyyttä naapuriin. Hartaanselänrannassa on löydetty useita uusia tapoja asua ja toimia yhdessä perheen, muiden asukkaiden ja luonnon kanssa,” Hasenson huomauttaa.

”Hartaanselänranta on hyvä esimerkki urbaanista pientaloalueesta, missä rakentaminen on tehty ympäröivää luontoa kunnioittaen. Tämän vuoden messualue on pohjoinen tulkinta modernista huvilaelämästä, missä tarkkaan harkittujen ja arkea helpottavien ratkaisujen avulla asukkaille jää enemmän aikaa itselle tärkeille asioille”, kertoo Asuntomessujen projektipäällikkö Hanna Mattila Oulun kaupungilta.

Tiivis, mutta ei ahdas asuinalue

Hartaanselänrannan Asuntomessualue on tiiviisti rakennettu, mutta täynnä valoa, vihreyttä ja toimivaa tilaa. Tonttien koot vaihtelevat reilusta 200 neliöstä reiluun 800:aan. Pienimmälle tontille rakennetussa Villa Aurinkotuulessa asuinpinta-alaa on 42,5 neliötä – toisaalta alueella on myös perinteiseen tapaan isompia taloja, joissa pelkästään olohuone on Aurinkotuulen pinta-alaa suurempi.

”Kompaktit, tilankäytöltään järkevät talot maltillisen kokoisilla tonteilla mahdollistavat aluetehokkaan pientalokaavoituksen myös kasvukeskuksissa ja jopa lähellä kaupunkien keskustoja, kuten täällä Oulussa on tehty. Asuntomessualueen talot ovat arkkitehtonisesti upeita ja tilaa on käytetty oivaltavasti, monelta tontilta löytyy esimerkiksi myös pihasauna”, toteaa Hasenson.

”Hartaanselänrannan sijainti suistossa sekä luonnon syleilyssä, mutta kuitenkin vain parin kilometrin päässä yhden Suomen suurimman kaupungin keskustasta, on täysin uniikki. Tällaisia alueita ei löydy muualta Oulusta tai edes koko Suomesta. Huolella suunniteltu asuinalue tarjoaa asukkailleen tiiviydestä huolimatta suojaisia pihoja sekä harkittua yhteisöllisyyttä”, Mattila täydentää.

Tärppejä messukävijöille

Hasenson ja Mattila antavat omat vinkkinsä Asuntomessuilla vieraileville.

”Kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti taloteknisiin ratkaisuihin, joiden avulla taloista on saatu aivan erityisen energiatehokkaita ja ekologisesti kestäviä”, mainitsee Hasenson.

”Lisäksi muun muassa saunat ovat erityisen huomion arvoisia. Niistä monissa näkyy uniikki ja todella korkeatasoinen käsityön jälki”, hän jatkaa.

”Minusta on hienoa nähdä, miten sisustuksissa nousee nyt esiin luonnonmateriaalit. Messukohteissa nähdään paljon esimerkiksi puu- ja kivipintoja sekä villa- ja savisomisteita. Myös Hartaanselänranta itsessään on näkemisen arvoinen kokonaisuus. Kaunis kaupunkiympäristö ja alueen runsas taide tulee ilahduttamaan oululaisia pitkään messujen jälkeenkin”, Mattila lisää.

Asuntomessut Oulussa 18.7.–17.8.2025!