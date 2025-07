Kokoomuksen Laiho: Uimisen turvallisuus on varmistettava lapsille kaikkialla Suomessa

– Tuhansien järvien maassa uiminen on luonnollinen osa kesää. Siksi on erittäin huolestuttavaa, että kuudesluokkalaisten uimataito on romahtanut alle kymmenessä vuodessa. Uimataito määritellään Suomessa kansalaistaidoksi, jonka jokaisella tulisi olla mahdollisuus oppia, jotta liikkuminen vesillä olisi turvallista, Laiho toteaa.

Vuoden 2022 uimataitotutkimuksen mukaan vain 55 prosenttia kuudesluokkalaisista on uimataitoisia. Vuonna 2016 vastaava luku oli vielä 76 prosenttia.

– Uimataidon heikkeneminen yhdistettynä valvonnan puutteeseen on hengenvaarallinen yhdistelmä. Tulevaisuudessa voi olla yhä enemmän myös huoltajia, joiden oma uimataito on puutteellinen, Laiho varoittaa.

Perusopetuksen opetussuunnitelma velvoittaa kuntia järjestämään opetusta uintiin, vedessä liikkumiseen ja vesipelastukseen. Käytännössä opetuksen määrä ja laatu kuitenkin vaihtelevat suuresti kuntien ja koulujen välillä.

– On selvitettävä, mistä nämä suuret erot johtuvat. Olen tänään jättänyt kirjallisen kysymyksen ministerille, ja toivon ripeitä toimenpiteitä asian korjaamiseksi.

- On varmistettava, että jokainen lapsi saavuttaa riittävän uimataidon kuten opetussuunnitelmaan kuuluukin, Laiho vaatii.

Laihon mukaan ei ole epäselvää, kuka on vastuussa lapsen turvallisuudesta järjestetyn uimaopetuksen ulkopuolella.

– Huoltajat ovat vastuussa lapsen turvallisesta uimisesta – oli lapsella uimataitoa tai ei. Tätä vastuuta ei voi ulkoistaa kenellekään muulle, Laiho päättää.