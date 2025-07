Kokoomuksen Keto-Huovinen: Hallitus vahvistaa kansallista varautumista – väestönsuojien kuntoa ja alueellista kattavuutta parannetaan

”Suomi on kansainvälisestikin tunnustettu varautumisen suurvalta, mutta aina on parantamisen varaa. Hallitus on perustellusti kiinnittänyt tähän erityishuomiota. Uskon, että suomalaiset nukkuvat yönsä paremmin tietäessään, että hallitus panostaa väestönsuojelukapasiteettiin”, sanoo kokoomuksen kansanedustaja ja hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja Pihla Keto Huovinen.

Suomessa on laskennallisesti riittävästi väestönsuojapaikkoja, mutta alueellinen kattavuus vaihtelee. Lisäksi viranomaisten tiedot olemassa olevista väestönsuojista ovat osittain puutteellisia ja väestönsuojien kunto ja varustetaso vaihtelevat.

”Väestönsuojat ovat rakennuksen omistajan, esimerkiksi taloyhtiön vastuulla, mutta viranomaisen tulee tukea suojien ylläpidossa. Ylläpito on sinänsä helppoa ja halpaa, kunhan siihen kiinnitetään erikseen huomiota. Hallituksen johdolla ollaankin parhaillaan laatimassa valtakunnallisia ohjeita kiinteistönomistajille väestönsuojien kunnossapitoon”, Keto-Huovinen sanoo.

Puoliväliriihessä hallitus myönsi väestönsuojakapasiteetin parantamiseen 10 miljoonaa euroa.

”Tämän rahoituksen turvin voidaan täydennysrakentaa lisäsuojia sinne, missä kattavuus on tällä hetkellä heikko. Lisäksi rahoitus mahdollistaa tilapäisten väestönsuojien valmistelun”, Keto-Huovinen sanoo.

”Kyse on varautumisesta ja syytä hätään ei ole. Valtaosa Suomen väestönsuojista on hyvässä kunnossa. Ministeriön selvityksen mukaan 91 prosenttia väestönsuojista täytti suojavaatimukset perinteisiä aseita vastaan. Varautuminen ei kuitenkaan koskaan ole täysin valmista – siitä tässäkin työssä on kyse”, Keto-Huovinen sanoo.