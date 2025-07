Helteistä säätä odotettavissa pitkälle ensi viikon puolelle asti

Ilmatieteen laitoksen torstaina 17. heinäkuuta tekemän ennusteen mukaan helteinen sää jatkuu Suomessa pitkälle ensi viikkoon. Säätä lämmittänyt laaja-alainen korkeapaineen alue ulottuu viikonloppuna ja ensi viikon aikana Norjanmereltä Luoteis-Venäjälle asti, mikä pitää sään suuressa osassa maata selkeänä ja helteisenä.

Perjantaista sunnuntaihin hellelukemia on odotettavissa suuressa osassa maata. Lämpimintä on Lapissa, jossa varsinkin perjantaina lämpötila nousee paikoin selvästi yli 30 asteen. Länsi-Lapissa lämpötila voi käydä jopa yli 32 asteessa. Kuluvan kesän ylin lämpötila 32,4 astetta mitattiin Kaskinen Sälgrundin asemalla 14. heinäkuuta.

Myös lauantaina ja sunnuntaina 30 asteen ylitys Lapissa on mahdollinen. Muualla maassa päivän ylin lämpötila on yleisesti 27:n ja 29 asteen välillä.

Osassa maata on voimassa hellevaroitus tukalasta helteestä. Lisäksi maan eteläosassa UV-säteily on voimakasta.

Sateet jäävät vähäisiksi, lähinnä Pohjois-Lapissa voi sunnuntaina tulla sadekuuroja. Poutainen ja helteinen sää kuivattaa maastoa entisestään. Jo tänään maastopalovaroitus on voimassa maan pohjoisosassa sekä Pohjanmaan, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon maakunnissa. Viikonloppuna ja alkuviikosta maastopalovaroitukset laajenevat hyvin todennäköisesti muuallekin Suomeen.

Vasta heinäkuun viimeisten päivien aikana suursäätila voi muuttua matalapainevoittoiseksi, mutta tämän ennustettavuus on vielä huono.

Viikon yhtämittainen hellejakso on yleinen, mutta ei jokakesäinen ilmiö

Kuluva kesä oli vielä heinäkuun alun jälkeen ollut tavanomaista koleampi, mutta viime viikonloppuna alkanut helleputki on nostanut keskilämpötilan lähelle keskimääräistä. Hellettä on mitattu tänä kesänä 10 päivänä, mikä on tavanomaista vähemmän.

”Monella havaintoasemalla kuluva hellejakso on kestänyt tähän mennessä 5–6 päivää, ja lisää on odotettavissa. Viikon yhtämittainen hellejakso on yhdellä paikkakunnalla yleinen, mutta ei kuitenkaan jokakesäinen. Kahden viikon yhtämittainen hellejakso on jo harvinainen”, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ville Siiskonen.

Pisin yhtämittainen hellejakso koettiin vuonna 2021, kun Kouvola Anjalan havaintoasemalla hellettä oli 31 perättäisenä päivänä 18.6. ja 18.7. välisenä aikana.

Lapissa yli viikon kestävä yhtämittainen hellejakso olisi joillakin havaintoasemilla jo harvinainen. Pisin Lapissa mitattu hellejakso on vuodelta 1972, jolloin yli 10 eri asemalla hellepäiviä oli peräti 14 päivää kesä-heinäkuun vaihteessa. Tuolloin Inari Nellimin havaintoasemalla lämpötila nousi peräti 10 peräkkäisenä päivänä yli 30 asteen, mikä on pisin yli 30 asteen päivien jakso havaintoasemillamme vuodesta 1961 alkaen olevissa vertailukelpoisissa helletilastoissa.

