Linnanmäen puinen Vuoristorata saa historiallisen tunnustuksen

ACE Roller Coaster Landmark -palkinto on American Coaster Enthusiasts -järjestön myöntämä kansainvälinen tunnustus, joka annetaan historiallisesti tai teknisesti merkittäville vuoristoradoille.

Palkinto on järjestön mukaan "kuin historiallisen maamerkin arvonimi". Kriteereihin kuuluu, että vuoristoradan tulee olla osa huvipuistokulttuurin kehitystä sekä perintöä.



– Palkinnon myöntäminen Vuoristoradalle on valtava kunnia. Linnanmäen klassikkolaite on nyt virallisesti tunnustettu osaksi kansainvälistä huvipuistokulttuuria ja huvittelun historiaa, Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä iloitsee.

Linnanmäen Vuoristorata on ainutlaatuinen, sillä koko maailmassa on enää seitsemän vuoristorataa, jonka kyydissä on mukana oma jarrumestari – henkilö, joka ohjaa jarrutusta ajon aikana.

American Coaster Enthusiasts -järjestön mukaan Linnanmäen puisen Vuoristoradan ainutlaatuisuus, klassinen rakennusmateriaali sekä merkitys suomalaisten yhteisessä huvitteluhistoriassa nostivat sen tunnustuksen arvoiseksi.

Media on tervetullut seuraamaan ACE Roller Coaster Landmark -palkintoseremoniaa Vuoristoradan edustalle lauantaina 19.7. klo 12.