Attendo Suomen vuoden 2025 toisen kvartaalin tulos: vahva kehitys jatkui

Attendo Suomen tuloskehitys jatkui positiivisena. Tulos kasvoi pääosin parantaneen toiminnan tehokkuuden ansiosta, mutta myös myydyt asukaspaikat sekä uudet Attendo-kodit vaikuttivat tulokseen positiivisesti.

Attendo Suomen vuoden 2025 toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 2,9 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 249,7 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 16,7 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi edellisvuoden (11,4 miljoonaa euroa) vertailuajankohtaan nähden selvästi.

Attendo Suomen Q2/2025 luvut (Q2/2024)

Liikevaihto 249,7 miljoonaa euroa (242,6 m€)

Liikevaihdon kasvu 2,9 % (5,4 %)

Oikaistu liikevoitto 16,7 miljoonaa euroa (11,4 m€)

Oikaistu liikevoittomarginaali 6,7 % (4,7 %)

Liikevaihto kasvoi erityisesti ikäihmisten asumispalveluissa. Kaunialan sairaalan kuntoutuspalveluiden päättyminen vaikutti edellisvuoteen verratessa liikevaihtoon negatiivisesti.

Asukaspaikkojen täyttöaste pysyi edellisvuoden tasolla, mutta laski edellisestä vuosineljänneksestä uusien Attendo-kotien avausten ja vammais- ja mielenterveyspalveluiden asukkaiden kesäkauden kotilomien takia. Myydyt asukaspaikat kuitenkin kasvoivat edellisvuoteen verrattuna.

Ikäihmisten ympärivuorokautisen asumispalvelujen välittömän työn minimimitoitus laski vuoden alusta alkaen 0,65:stä 0,60:een työntekijään asukasta kohden. Olimme valmistautuneet muutokseen hyvin ja onnistuimme sopeuttamaan toiminnan jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevoiton parantuminen edellisvuoteen verrattuna selittyy pienentyneillä henkilöstökuluilla. Tämä puolestaan johtui toiminnan tehostumisesta ja paremmasta henkilöstösuunnittelusta. Myös myytyjen asukaspaikkojen määrän kasvu paransi kannattavuutta ikäihmisten asumispalveluissa.

Toisella vuosineljänneksellä Attendo avasi uuden 26-paikkaisen Attendo-kodin mielenterveyskuntoutujille ja lisäksi yhteensä 100 asukaspaikkaa palasi takaisin Attendon käyttöön. Käynnistimme neljän uuden hoivakodin rakennuttamisen, joiden yhteenlaskettu asukaspaikkojen määrä on 192. Vuosineljänneksen lopussa rakenteilla oli uusi koteja yhteensä 374 asukaspaikan verran.

Attendo Suomen alkuvuoden 2025 kumulatiivinen liikevaihto oli yhteensä 494,1 miljoonaa euroa ja kasvoi vertailukauteen nähden 2,3 %. Ensimmäisen puolen vuoden oikaistu liikevoitto oli 33,6 miljoonaa euroa, joka oli 6,8 % suhteessa liikevaihtoon. Kannattavuus parani edellisvuoden vertailuajankohtaan nähden.

Attendo Suomen H1/2025 luvut (H1/2024)

Liikevaihto 494,1 miljoonaa euroa (483,2 m€)

Liikevaihdon kasvu 2,3 % (9,8 %)

Oikaistu liikevoitto 33,6 miljoonaa euroa (23,6 m€)

Oikaistu liikevoittomarginaali 6,8 % (4,9 %)

Tyytyväiset asiakkaat ja sitoutuneet työntekijät

Attendo Suomi toteuttaa tyytyväisyyskyselyt kaksi kertaa vuodessa ja tyytyväisyyskyselyiden tulokset ovat olleet Attendolla nousujohteisia jo useamman vuoden ajan. Toukokuussa julkaistiin Attendo Suomen viimeisin tyytyväisyyskyselyn tulokset, jotka olivat edelleen suhteellisen korkealla, jopa erinomaisella tasolla. Läheistyytyväisyyden NPS jatkoi nousuaan entisestään, ollen nyt 53 (vuoden 2024 keväästä muutos +2). Asukkaiden ja henkilöstön osalta tyytyväisyydessä on kuitenkin havaittavissa pientä laskua. Asukastyytyväisyyden NPS oli nyt 49 (vuoden 2024 keväästä muutos -2) ja henkilöstötyytyväisyys 28 (vuoden 2024 keväästä muutos -7).

Kuluneen vuoden aikana toimintaympäristössä on tapahtunut paljon. Hyvinvointialueiden säästöt ovat näkyneet vahvasti niin julkisessa keskustelussa kuin Attendo-kotien arjessakin. Tulemme syksyllä työskentelemään entistä kovemmin sen eteen, että pääsemme jatkamaan samalla positiivisen kehityksen uralla, jolla olemme olleet tyytyväisyyslukujemme perusteella jo vuosia. Tehtävänä on erityisesti tukea Attendo-kotien johtajia attendolaisten tyytyväisyyden ja hyvinvoinnin vahvistamisessa. Hyvinvoiva työyhteisö on onnellisen Attendo-kodin kivijalka.

*Attendo konsernin pörssitiedotteessa luvut on ilmoitettu Ruotsin kruunuissa, ja mahdolliset kurssimuutokset vaikuttavat euromääräisten lukujen ja muutosten vertailtavuuteen.

Talousjohtaja Joonas Sakin haastattelupyynnöt medialle pyydämme ystävällisesti osoittamaan viestintäpäällikkö Anni Lehden kautta, anni.lehti@attendo.fi