Ville Niinistö: EU-parlamentin on vietävä Venäjän kaasun tuontikielto kunnianhimoisesti maaliin – Suomen hallituksen tuettava vahvaa linjaa

Kahden pääneuvottelijan Niinistön ja latvialaisen Inese Vaideren (EPP) yhteistä mietintöluonnosta käsiteltiin maanantaina valiokuntien yhteiskokouksessa. Poliittisilla ryhmillä on nyt mahdollisuus jättää muutosesityksiä komission lainsäädäntöesitykseen perjantaihin mennessä. Niinistö itse jättää mm. esityksen kiellon aikataulun kiristämiseksi.

– Olemme sitoutuneet siihen, että laki hyväksytään nopeasti, ja että siitä tulee oikeudellisesti kiistaton ja yksiselitteinen. Venäjän kaasusta on päästävä eroon sitovasti, ja peruuttamattomasti. Parlamentin tavoite on hyväksyä oma kantansa lokakuun puoliväliin mennessä, ja neuvoston on edettävä Tanskan puheenjohtajuuskaudella samaan tahtiin. Silloin laki voidaan saada voimaan ajoissa ensimmäisten spot-markkinoiden kauppojen kieltojen astumiseksi voimaan vuoden vaihteessa, Niinistö sanoo.

Niinistö korostaa, että parlamentin tavoitteena on laki, jota ei vesitetä neuvotteluprosessin aikana.

– Kaasuntuonnin lopettamisen aikatauluja ei saa lykätä. Päinvastoin, jos muutoksia tehdään, niiden on vietävä meitä kohti aikaisempaa irtautumista. Jätän itse esityksen kaiken kaasuntuonnin takarajan aikaistamiseksi vuodella vuoden 2026 loppuun myös pitkien sopimusten osalta. EU pystyy tähän, ja lainsäätäjinä on velvollisuutemme tehdä se.

Niinistö nostaa esiin myös riskejä.

– Kaasuyhtiöiltä on vaadittava täydet tiedot kaasun alkuperästä. Mikäli tiedonantovelvollisuudessa on aukkoja, niitä tullaan käyttämään hyväksi. Tätä ei saa sallia. Samalla tulemme parlamentin käsittelyssä arvioimaan, miten komission esityksen porsaanreikiä voidaan tukkia, jotta eurooppalaisilla yrityksillä on vahva oikeusvarmuus siitä, että pitkät sopimukset voi ja pitää katkaista ilman oikeudellisia riskejä korvauksista, Niinistö korostaa.

Niinistö muistuttaa myös, että EU:n yhtenäisyyttä ei saa murentaa.

- Slovakian ja Unkarin kaltaisten maiden painostuksen edessä ei tule taipua. On kestämätöntä, että nämä maat pyrkivät vesittämään tätä tärkeää lakia - todellinen hyötyjä olisi Venäjä. Juuri tämä osoittaa, miksi myös venäläiselle öljylle tarvitaan pysyvä, lakiin kirjattu tuontikielto. Euroopan on oltava johdonmukainen: me emme voi enää rahoittaa Putinia, emmekä saa sallia porsaanreikiä, jotka heikentävät yhteisen päätöksentekomme uskottavuutta", Niinistö painottaa.

Niinistö kehottaa myös Suomen hallitusta tukemaan selkeästi kunnianhimoista lainsäädäntölinjaa neuvotteluissa muiden jäsenmaiden kanssa:

– Tällä lainsäädännöllä lähetämme viestin, että EU on vahva ja kykenee suojelemaan itseään. Kaupankäynti jatkuu luotettavien kumppanien kanssa, mutta emme salli enää vihamielisten toimijoiden manipuloida energiamarkkinoitamme. Nyt tarvitaan vahvaa EU:n sisäistä yhtenäisyyttä – ja Suomen hallituksen on osaltaan varmistettava, että kunnianhimoinen lopputulos toteutuu.

Lisätietoja:

Sointu Räisänen

Puh. +32 492 41 39 70

sointusoile.raeisaenen@europarl.europa.eu