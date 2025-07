EU:n 18. pakotepaketti laajentaa vientikieltolistaa yli 180 tullinimikkeellä

Vientikiellon alaisten tavaroiden listaa laajennetaan yli 180 tullinimikkeellä. Listalle tulee lisää tavaroita, jotka voivat edistää Venäjän teollista kykyä. Vientikiellon piiriin tulee muun muassa erilaisia metalleista valmistettuja tavaroita, erilaisia työkaluja ja mittalaitteita.

Kauttakulkukiellon piiriin lisätään dieselkäyttöiset puoliperävaunujen vetoautot sekä tavarankuljetukseen tarkoitetut perävaunut ja puoliperävaunut. Lisäksi kauttakulkukieltoa laajennetaan jo tiettyihin vientikiellossa olleisiin tavaroihin, kuten sähköpurkaus- ja vesisuihkutyöstökoneisiin. 18. pakotepaketti myös tiukentaa vientivalvontaa pakotteiden kiertämisen estämiseksi.

Tulli on pakotevalvonnassa havainnut yli 30 000 poikkeamaa tavaraliikenteessä ja tehnyt yli 4 000 kohdennettua tarkastusta. Lisäksi Ukrainan sodan alkamisesta lähtien Tulli on käynnistänyt pakotteiden rikkomiseen liittyviä säännöstelyrikostutkintoja yli 900, joista yli 130 on tutkittu törkeänä säännöstelyrikoksena. Ennen Venäjän hyökkäyssotaa Tullissa tutkittiin keskimäärin 2–10 säännöstelyrikosta vuodessa. Pakotteisiin liittyvä rikostutkinta edellyttää lähes poikkeuksetta laajaa kansainvälistä yhteistyötä.

– Tulli on nostanut aktiivisesti keskusteluun pakotteisiin liittyviä ilmiöitä. Valvontamme perusteella olemme havainneet, että pakotteita pyritään kiertämään esimerkiksi EU:n ulkopuolisten maiden kautta. Tähän ilmiöön olemme vastanneet erilaisilla valvontatoimenpiteillä ja teemme tiivistä yhteistyötä muun muassa lainvalvontayhteistyövirasto Europolin ja petostentorjuntavirasto OLAF:in kanssa, jotta yhtenäinen ja tehokas pakotteiden toimeenpano toteutuisi koko EU:n alueella, kertoo valvontajohtaja Petri Lounatmaa.

EU kieltää venäläisestä raakaöljystä saatujen öljytuotteiden tuonnin kolmansista maista

Venäläisestä raakaöljystä saatujen öljytuotteiden tuonti kolmansista maista kielletään. Erikseen määritellyistä kumppanimaista: Kanada, Norja, Yhdysvallat, Yhdistynyt Kuningaskunta ja Sveitsi tuotaessa maahantuojalta ei edellytetä todistusta raakaöljyn alkuperästä.

Valko-Venäjä-pakotteita yhdenmukaistetaan Venäjä-pakotteiden kanssa

EU kiristää Valko-Venäjä-pakotteita yhdenmukaistamalla niitä Venäjä-pakotteiden kanssa. Tavaroiden vientikielto- ja kauttakulkulistoja laajennetaan ja vientivalvontaa tiukennetaan.

Lisätietoja

Euroopan unionin neuvosto päätti 30.6.2025 jatkaa Venäjään kohdistettujen sektoripakotteiden (asetus (EU) 833/2014) voimassaoloa 31. tammikuuta 2026 saakka.

Uudet pakotteet on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä lauantaina 19.7.2025. Pakotepaketit tulevat voimaan vuorokauden vaihtuessa sunnuntaille 20.7.2025.

Ulkoministeriön tiedote (18.7.2025): EU on hyväksynyt mittavan 18. pakotepaketin