Tanja Hakamo on Koiramme-lehden uusi päätoimittaja

Koirankasvatuksen verotus kaipaa selkeyttä – Kennelliitto haluaa avata keskustelun Verohallinnon kanssa ja tarjoaa asiantuntemustaan 10.7.2025

Koirankasvatuksen verotuskäytännöt ovat nousseet keskusteluun mediassa ja koirankasvattajien keskuudessa. Useat suomalaiset koirankasvattajat ovat kohdanneet verotarkastuksia ja saaneet maksettavakseen jäännösveroja tilanteissa, joissa verokohtelu on tullut heille yllätyksenä. Suomessa lähtökohtaisesti kaikki tulo on veronalaista, ellei sitä ole erikseen ole säädetty verovapaaksi. Siksi myös kaikki koirankasvatuksesta saatava tulo on veronalaista riippumatta siitä, miten laajaa toiminta on.