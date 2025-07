Essi Ruoholan psykologisessa trillerissä perhesalaisuuksien tiheä verkko kiristyy

I told the Moon about You – loviisalaisen Juliana Kärkkäisen englanninkielistä rakkausrunoutta 22.7.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Juliana Kärkkäisen englanninkielinen runokokoelma I told the Moon about you on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. The poems I keep rereading about us do nothing more than awaken the dusty old ghosts in my brain. They told me to leave them alone. They don't want to remember the good anymore. A lost love is like exploring a new town in the late autumn, without having anyone to hold your hand. Juliana Kärkkäinen was born in 2000 from a small town called Loviisa in Finland. She started writing at a very early age when she discovered that this was the best way to express her feelings, especially in the English language. Her poems touches on relationships, when you meet the right person at the wrong time and how loving too much, can sometimes be harmful to yourself. KÄRKKÄINEN, JULIANA : I told the Moon about you 48 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 9789524171915 Ilmestymisaika: Kesäkuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen