Uutuustietokirja shiiaislamista

Nummelalaisen Heikki Ylösen esikoisrunokokoelma pohtii ihmisyyden mysteeriä ja kertoo kaipuusta kohti valoa 25.7.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

Heikki Ylösen runokokoelma Melkein kuin ihminen on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Kävelen vahvemmin ja varmemmin. Kävelen uskoen ja nopeammin. Ehkä sitten löydän tien, ehkä sitten en enää ole, eksyksissä. Heikki Ylönen (s. 1989) on Vihdin Nummelasta kotoisin, naimisissa oleva neljän lapsen isä, jonka ensi teos on runokokoelma. Ylösellä on pitkä kokemus hoiva-alasta eri tehtävissä ja sen kautta myös ihmiskohtaamisista. Melkein kuin ihminen on lähes kahdenkymmenen vuoden tiivistetty tulos, joka kertoo elämän iloista ja suruista sekä kasvusta läpi vaikeiden aikojen. Runokokoelman ajoittaisen synkän sävyn alta voi aistia tekijän kaipuun kohti valoa sekä mietteliäisyyden siitä, mikä tekee ihmisestä ihmisen. YLÖNEN, HEIKKI : Kirjan nimi 103 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 9789524171465 Ilmestymisaika: Maaliskuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, h