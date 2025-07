Pyhtääläisen Ville Vanhalan kolmannessa romaanissa mahdoton on todellista ja todellinen mahdollista

Kaikesta minkä olen unohtanut – eteläsavolaisen opettajan uutuusrunokokoelma 21.7.2025 08:45:00 EEST | Tiedote

Annamari Niskasen runokokoelma Kaikesta minkä olen unohtanut on julkaistu Aviadorin kustantamana. olen unohtanut en tarvitse muistojani enää vesi valuu alavirtaan koska maailma on yhä nuori mutta minä en olen vapaa Annamari Niskanen on eteläsavolainen ihminen, kirjoittaja ja opettaja. Runojen teemoja ovat ne tavalliset: elämä, kuolema, rakkaus, taviokuurnat. NISKANEN, ANNAMARI : Kaikesta minkä olen unohtanut 67 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 9789523814202 Ilmestymisaika: Kesäkuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi (HUOM! Aikavälillä 4.7. – 8.8. arvostelukappalepyynnöistä vastaa Veera Jussila (veera@aviador.fi).) Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.