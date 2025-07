Kesäkuun työllisyyskatsaus: Työttömyys kasvaa edelleen, avoimet työpaikat vähenevät aiempaa hitaammin (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Pohjanmaan ELY-keskusalueella oli kesäkuun lopussa yhteensä 9 620 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 015 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli kesäkuussa 1 371 enemmän kuin toukokuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Manner-Suomen alhaisin (8,3 %). Koko maassa vastaava osuus on 12,2 %. Tiedot ilmenevät KEHA-keskuksen Työnvälitystilastosta.