Teurastamon kulttuurikesä: ääntä, taidetta ja lyhäreitä

Sound Circus -äänitaideteos saapuu Teurastamolle 23.–24.7.

Yhdysvaltalaisen äänitaiteilijan Charlie Morrow’n kuratoima Sound Circus on koko perheen äänitaideteos. Illan aikana Teurastamon pihalavalla musisoidaan milloin arjen työkaluilla, milloin taskutrumpetilla ja bassoklarinetilla. Välillä sukelletaan Helsingin ääniin ja kaupungin sykettä heijastaviin äänimaisemiin.

Morrow’n teokset ovat soineet museoissa, kaupungeissa ja festivaaleilla ympäri maailmaa. Sound Circukseen linkittyvä Yes and NoTation -näyttely on avoinna Kohta Taidehallissa 23.–27.7.2025.

Yli 60 taiteilijaa myy tuotteitaan Art, Craft Fairissa 26.7.

Art, Craft Fair kokoaa Teurastamon kesäpihalle yli 60 taiteilijaa ja käsityöläistä lauantaina 26.7.2025. Taiteen tekijöitä ja yleisöjä yhteen tuovan tapahtuman tarjonnassa on muun muassa taidegrafiikkaa, keramiikkaa ja design-esineitä. Päivän aikana järjestetään myös tuoreen Licking the Moonlight -kirjan julkistustapahtuma, ja DJ Taika Mannila nostattaa tunnelmaa koko tapahtuman ajan.

– Art, Craft Fairilta on lupa odottaa suurta taidekontekstiin sijoittuvaa markkinatunnelmaa. Tapahtuma on yhteisöllinen ja kesäjuhlamainen oodi Helsingin viriilille ja monimuotoiselle taidekentälle, luonnehtii tapahtumaa kuratoiva Miro-Benjamin Lindström.

Kotimaiset tähdet, elokuvia ja livemusiikkia Lyhärien yössä 14.8.



Taiteiden yönä Teurastamolla nautitaan jälleen Lyhärien yöstä. Ennen elokuvien maailmaan sukeltamista kuullaan artisti M:n livekeikka, minkä jälkeen tutustutaan illan elokuviin ja niiden tekijöihin haastatteluiden merkeissä. Päivän pimetessä päästään seuraamaan Teurastamon omien tuotantoyhtiöiden lyhytelokuvia. Näytös päättyy noin klo 23.

Illan lyhäreitä tähdittävät kotimaiset huippunimet, kuten Iina Kuustonen, Lotta Kaihua, Tommi Korpela ja Santtu Karvonen. Paikan päällä teoksistaan kertomassa ovat mm. ohjaajat Tiina Lymi ja Ilja Rautsi sekä näyttelijä Julia von Lerber. Teurastamon ravintolat tarjoavat toinen toistaan herkullisempia leffaherkkuja. Pihalla on penkkejä ja muita istuimia, mutta mukaan voi ottaa myös oman viltin.

Spoken Word -illoissa nautitaan sanataiteesta

Yhteistyössä Helsinki Poetry Connectionin kanssa järjestetyissä Teurastamo Spoken Word -illoissa nautitaan runoudesta ja sanataiteesta. Pääesiintyjien jälkeen ilta jatkuu open mic -osiolla.

– Spoken word -iltojen tunnelma on aina lämmin ja yhteisöllinen. Lavarunous on tyypillisesti myös hyvin tunnustuksellista: ihmiset nousevat lavalle, ja kertovat itselleen merkityksellisistä asioista yllättävänkin rohkeasti. Tunneyhteys yleisön kanssa syntyy tästä avoimuudesta, kuvailee tapahtumien houstina toimiva Aika Huusko.

Seuraavat HPC x Teurastamo Spoken Word -illat järjestetään 23.7. ja 20.8.

Taidetta Teurastamon pihalla, gallerioissa ja kulttuuritiloissa

Teurastamolla voi kokea taidetta myös piha-alueella, gallerioissa ja kulttuuritiloissa.

Lasten leikkipaikan kupeessa ilahduttaa uusi värikäs katumaalaus. Kuvittaja Oona Mäkelän luoma teos on tilallinen ja pelimäinen: maalauksen yksityiskohdat kutsuvat kulkemaan sen läpi, keksimään tarinoita ja heittäytymään leikkiin.

Alueella toukokuusta syyskuuhun elävä R4 on uudenlainen kulttuuripop‑up, jonka taustalla toimii kaupunkikulttuurin kehittäjinä ansioitunut kolmikko Sampo Axelsson, Antti Eerikäinen ja Victoria Kosonen. Tilassa klubit, erilaiset tapahtumat, taide ja monimuotoinen kulttuuritoiminta kietoutuvat yllätykselliseksi kokonaisuudeksi, jossa rajat eri ilmaisumuotojen ja yleisöjen välillä hämärtyvät, ja uudet kohtaamiset saavat tilaa.

Kohta Taidehallissa nähdään seuraavaksi näyttelyt Yes and NoTation: Event Scores and Immersive Sound 23.–27.7. sekä Thomas Nyqvist: Painovoima 7.8.–5.10.2025.

Kuraattori ja yliopisto-opettaja Sakari Tervon ylläpitämä Pitted Dates -galleria on kesätauolla, kunnes se osallistuu elokuisille Galleriaviikoille lauantaina 30.8. Syksyn kuratoitu ryhmänäyttely on avoinna 19.9.–2.11.2025.

Lisätiedot:

Tuottaja Miro-Benjamin Lindström (Art, Craft Fair, spoken word), puh. 040 775 5607, mirobenjamin@wwwcontemporary.com

Projektipäällikkö Sonja Immonen, puh. 050 559 0187, sonja.immonen@kaupunkitilat.fi

Katso tapahtumien lisätiedot ja ajankohtainen ohjelma: teurastamo.com