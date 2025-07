Työttömyyden kasvu Kainuussa maan pienintä

Kainuussa oli kesäkuun lopussa 3 102 työtöntä työnhakijaa, mikä on 159 henkilöä (+5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Kehitys oli ELY-keskusalueista parasta. Työttömyys nousi kaikilla alueilla, eniten Ahvenanmaalla, 22 %, ja koko maassa 13 %.

Työttömyysaste oli Kainuussa kuun lopussa 10,3 %, alueista neljänneksi vähiten ja 0,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömyysaste oli 12,2 %, mikä on 1,3 prosenttiyksikköä vuoden takaista enemmän.

Kainuun kunnissa työttömyys pieneni viime vuodesta viidessä kunnassa ja nousi kolmessa. Lasku oli suhteellisesti suurinta Ristijärvellä (-18 %) ja Hyrynsalmella (-14 %), kasvua tuli eniten Kajaanissa (+13 %) ja Kuhmossa (+5 %). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli peräti seitsemässä Kainuun kunnassa matalampi kuin koko maan keskiarvo. Alhaisin työttömyysaste oli Sotkamon 5,9 % ja Ristijärven 7,0 %. Korkein työttömyysaste oli Puolangan 13,9 % ja Kajaanin 11,4 %.

Pitkäaikaistyöttömyys pienentyi maaliskuusta toukokuuhun, mutta kesäkuussa tuli jälleen kasvua edelliskuusta 4 % (+33). Vuoden takaisesta pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi 30 % (+200). Yhteensä pitkäaikaistyöttömiä oli 861. Työttömistä 28 % oli pitkäaikaistyöttömiä, vuotta aiemmin osuus oli 22 %.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli kuun lopussa 4 061 henkilöä. Työttömänä heistä oli 3 102 ja palveluissa 959 henkilöä. Edellisvuodesta tuli laskua 572 henkilöä (-12 %). Työttömiä oli siis 159 henkilöä edellisvuotta enemmän (+5 %) mutta palveluissa peräti 731 vähemmän (-43 %). Laaja työttömyys väheni Kainuussa selkeästi maan eniten. Kasvua tuli yhdeksällä alueella ja koko maassa 3 %.

Avoimia työpaikkoja ilmoitettiin edelleen huomattavasti edellisvuotta vähemmän

Työvoiman kysyntä on ollut jo selvästi yli vuoden ajan useimpina kuukausina merkittävästi edellisvuotta vähäisempää. Kesäkuussakin uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin julkiseen työnvälitykseen 35 % vuotta aiempaa vähemmän (-170), yhteensä 318. Paikkamäärä supistui 12 alueella, mutta Kainuussa eniten. Koko maassa tuli kasvua 31 %. Ammattiryhmissä uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Kainuussa eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (81), palvelu- ja myyntityöntekijöille (68) sekä erityisasiantuntijoille (60).

Työvoiman saatavuus on parantunut väliaikaisesti matalasuhdanteen takia, kun työpaikkojen määrä on laskenut ja työvoimareservi kasvanut. Kesäkuun lopussa vähiten työttömänä työnhakijana per avoin työpaikka oli terveydenhuollon erityisasiantuntijoita (mm. lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit) sekä terveydenhuollon asiantuntijoita (mm. sairaanhoitajat). Haastavaa oli löytää myös muun muassa tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalveluiden johtajia, opettajia ja muita opetusalan erityisasiantuntijoita sekä johtajia, ylimpiä virkamiehiä ja järjestöjen johtajia.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin.

Seuraava Työllisyyskatsaus julkaistaan 26. elokuuta 2025.