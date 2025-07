Uudenmaan työllisyyskatsaus: Pitkäaikaistyöttömyys jatkoi kasvuaan

Työttömyys kasvoi Uudellamaalla kolmanneksi eniten Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen jälkeen. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 12,8 % enemmän kuin vuosi sitten.

Pitkäaikaistyöttömyys nousi vuodentakaiseen verrattuna 34,6 %. Tällä hetkellä Uudellamaalla noin kaksi viidestä työnhakijasta on pitkäaikaistyöttömiä. Nuorempien ikäluokkien kohdalla pitkäaikaistyöttömyys kasvoi erityisen nopeasti. Alle 30-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kesäkuussa 63 % edellisvuoteen nähden.

Työttömyyden pitkittyminen kertoo siitä, että talouden suhdanne ei ole kääntynyt riittävästi nousuun. Tilanne työmarkkinoilla on odottava, ja signaalit ovat ristiriitaisia. Alkaneiden työnhakujen määrä on ollut laskussa viime syksystä lähtien, mutta kesäkuussa nähtiin hienoista kasvua verrattuna vuoden takaiseen. Positiivista on myös se, että työttömyyden kasvuvauhti hidastui hieman toukokuusta. Koko maassa uusia avoimia työpaikkoja oli enemmän kuin vuosi sitten, vaikka Uudellamaalla niiden määrä edelleen laski. Osassa kunnissa avoimissa työpaikoissa oli kuitenkin jo nähtävissä nousua.

Tiedot ilmenevät Työnvälitystilastosta.



Katsaus on luettavissa Työllisyyskatsauksen omilta sivuilta sekä pdf-muodossa myös ELY:n sivuilta.