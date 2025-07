Työttömyys kesäkuussa 14,5 prosenttia

Uuden asiakasrekisterin käyttöönotosta johtuen tiettyjä palveluita koskevien tietojen siirtymisessä tilastoihin on ollut valtakunnallisia ongelmia. Ongelmat koskevat erityisesti työvoimakoulutusta, valmennuksia ja mahdollisesti myös työkokeiluja, joiden kesäkuuta koskevat lukumäärät voivat olla liian pieniä.

Nostoja kesäkuun tilanteesta:

Työttömien määrä nousi, lomautettujen määrä laski ja lyhennettyä työviikkoa tekeviä oli enemmän vuoden takaiseen verrattuna.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 1 362 enemmän kuin vuosi sitten.

Palveluissa olevia oli 1 714 vähemmän kuin vuosi sitten.

Uusia avoimia työpaikkoja oli 127 vähemmän kuin vuosi sitten.

Koko Keski­-Suomen alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,5 %. Työttömien työnhakijoiden määrä laski edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta neljässä kunnassa. Suhteellisesti eniten laskua tapahtui Luhangassa (­36,8 %). Suhteellisesti eniten työttömiä työnhakijoita oli Äänekoskella (16,8 %) ja vähiten Luhangassa (8,7 %).

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömien määrä nousi edellisen vuoden kesäkuuhun verrattuna käytännössä yhdeksässä ammattiryhmässä. Eniten työttömyys nousi johtajien keskuudessa (77,2 %). Työttömien määrä laski kahdessa ammattiryhmässä, eniten ammatteihin luokittelemattomien ryhmässä (­8,8 %). Suhdanneindikaattorina pidetyssä rakennus­, korjaus­ ja valmistustyöntekijät ­ammattiryhmässä työttömyys nousi 11,3 %. Keski­Suomessa oli uusia avoimia työpaikkoja kesäkuun aikana 886, mikä on 127 vähemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan kesäkuussa oli avoinna 2 302 työpaikkaa, mikä on 1 194 vähemmän kuin vuosi sitten.

Ulkomaalaisten työttömien työnhakijen määrä ja työttömyysaste nousussa

Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä ja työttömyysaste Keski-Suomessa ovat kasvaneet vuosien 2020 ja 2024 välisenä aikana. Vuonna 2020 ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrän vuosikeskiarvo oli 920 työtöntä ja vuoden 2024 vuosikeskiarvo oli 1 539 työtöntä. Ulkomaalaisten työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 33 % vuonna 2020 ja 43,8 % vuonna 2024. Koko maan vastaavat työttömyysasteet olivat 26,7 % (2020) ja 25,4 % (v. 2024). Keski-Suomessa oli siis viime vuonna valtakunnallisesti tarkastellen erittäin korkea ulkomaalaisten työttömyysaste.

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden ulkomaalaisten määrä kasvoi Keski-Suomessa 61 % vuodesta 2020 vuoteen 2024 verrattuna. Työttömyyden kasvu oli suurinta 35–39, 15–19 ja 50–54-vuotiaiden ikäryhmissä. Ammattiryhmistä kasvoivat eniten prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden työttömyys.

Suurimmat työttömien määrälliset keskiarvot vuonna 2024 olivat ammatteihin luokittelemattomien ja johtajien ryhmässä (445) ja erityisasiantuntijoiden ryhmässä (257). Koulutusasteittaisessa tarkastelussa työttömyyden kasvu vuosien 2020 ja 2024 välillä oli suurinta niiden ulkomaalaisten työttömien ryhmässä, joiden koulutusaste ei ole tiedossa. Työttömyys väheni alemman perusasteen koulutuksen saaneiden ryhmässä.

Ukrainalaiset uutena asiakasryhmänä

Uutena asiakasryhmänä ovat ukrainalaiset, joita on tullut työttömiksi työnhakijoiksi koko maahan vuodesta 2022 alkaen. Heitä on tullut Keski-Suomeen valtakunnallisesti tarkasteluna ja maakunnan kokoon suhteutettuna merkittävän paljon. Ulkomaalaisten työttömyys on aikaisemmin painottunut hyvin selvästi Jyväskylään. Ukrainalaisten tulon myötä ulkomaalaisten työttömien määrät ovat kasvaneet myös alueen muissa kunnissa.

Myös opiskelijoina Suomeen tulleiden puolisoita on työttöminä työnhakijoina. Ulkomaalaisten työttömien lisäksi on ulkomaalaistaustaisia työttömiä, joilla on jo Suomen kansalaisuus. He eivät ole mukana ulkomaalaisten työttömyyttä kuvaavissa tilastoissa eikä heidän työttömyyttään tilastoida erikseen.

Keski-Suomessa yhtäaikaisesti ulkomaalaisten korkea työttömyys- ja aktivointiaste

Toukokuussa 2025 ulkomaalaisten työttömien aktivointiaste oli koko maassa 38,5 %. Aktivointiaste lasketaan prosenttiosuutena työttömistä työnhakijoista, jotka osallistuvat työvoimapalveluihin. Näitä palveluja ovat esimerkiksi palkkatuettu työ, työvoimakoulutus, valmennukset, työ- ja koulutuskokeilut, omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella sekä kuntouttava työtoiminta.

Keski-Suomessa ulkomaalaisten työttömien aktivointiaste oli toukokuussa 2025 koko maan toiseksi korkein, 40,4 %. Koko maata korkeampi ulkomaalaisten työttömien aktivointiaste on pitkään ollut Keski-Suomelle tyypillistä. Keski-Suomessa on siis ollut yhtä aikaa korkea ulkomaalaisten työttömyysaste ja korkea aktivointiaste. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden kokonaistilanne on siis Keski-Suomessa koko maahan verrattuna poikkeuksellisen huono.

Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiasteet ovat laskeneet vuoden 2024 toukokuusta vuoden 2025 toukokuuhun monien ELY-keskusten alueilla jopa lähes 10 % verran. Tämä muutos liittyy TE-palvelu-uudistukseen, jossa työllisyydenhoito siirtyi valtion vastuulta kuntien vastuulle vuoden 2025 alussa. Uusilla työllisyysalueilla on saattanut olla hidasteita oman toimintansa käynnistämisessä tai niillä ei ole ollut riittävästi taloudellisia resursseja esimerkiksi kotoutumiskoulutusten hankintaan tai palkkatuettuun työhön.

Keski-Suomen työllisyyskatsaus, kesäkuu 2025 (tyollisyyskatsaus.fi)