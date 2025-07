Weckman Steelin vastuullisuusraportti 2024 julkaistu – Terästuoteyritys hyvässä vauhdissa kohti fossiilivapautta

Weckman Steel Oy on suomalainen perheyritys ja suurin suomalaisessa omistuksessa oleva kattopeltien ja kattotuotteiden asiantuntijayritys, joka on erikoistunut teräskatteiden, kattotuotteiden, ohutlevytuotteiden ja teräsrakenteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Palvelemme laajasti eri toimialoja, kuten rakennus-, teollisuus- ja infrastruktuurisektoreita Euroopan ja Skandinavian markkinoilla. Weckman Groupin muodostavat emoyhtiö Weckman Steel Oy, Orima-Tuote Oy, AS Esco (Viro) ja JHW-Profiles (Saksa).