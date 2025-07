Helsingin ydinkeskustan vähittäiskaupan liikevaihdossa pientä positiivista kehitystä, mutta liikevaihto ei vieläkään ole noussut koronapandemiaa edeltävälle tasolle – ”Orastavaa kehitystä on tuettava kaikin keinoin”

Ydinkeskustan osuus koko Helsingin seudun vähittäiskaupan liikevaihdosta on laskenut vakaasti viime vuosikymmenen alkupuolelta, mutta se nousi hieman vuosina 2023 ja 2024. Helsingin ydinkeskustalla tai Aleksin alueella tarkoitetaan postinumeroaluetta 00100. Ydinkeskustan osuus koko Helsingin seudun vähittäiskaupan liikevaihdosta oli noin kahdeksan prosenttia vuonna 2024, kymmenen vuotta aiemmin se oli noin yksitoista prosenttia.

Ydinkeskusta on tekstiili-, vaate- ja jalkinekaupan vahva keskittymä. Sen osuus oli 30 prosenttia alan myynnistä Helsingin seudulla vuonna 2024. Huippuvuonna 2017 osuus oli 35 prosenttia. Alimmillaan osuus oli vuonna 2022 (27 %). Ydinkeskustan muotikauppoja oli vuonna 2024 saman verran kuin edellisvuonna.

”Vähittäiskaupan tilanne ydinkeskustassa jatkuu haastavana, mutta erityisesti muotikaupan eli tekstiili-, vaate- ja jalkinekaupan kehitys on viime vuosina ollut positiivista. Sen liikevaihto vastaa nyt suunnilleen koronavuoden 2020 alkua. Hyvälle kehitykselle on nähtävissä jatkoa, kun inflaatio on hellittänyt ja korot laskeneet, mutta kuluttajien varovaisuus ja työttömyys hidastavat sitä. Lisäksi aikansa ottavat keskusta-alueen poikkeuksellisen laajat ja pitkäkestoiset infrainvestoinnit heikentävät keskustan saavutettavuutta, ennen kuin näkyvät elinvoiman ja viihtyisyyden paranemisena. Tällä välin elinkeinoelämän ja Helsingin kaupungin etsittävä yhteisiä keinoja, joilla ydinkeskustan vireys saadaan pysymään nousukiidossa.”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön johtaja Markku Lahtinen.

Positiiviselta näyttää myös Helsingin ydinkeskustan hotellien liikevaihdon kehitys, joka nousi koronavuosia edeltävälle tasolle jo vuonna 2022 ja on sen jälkeen jatkanut erittäin positiivisena. Myös toimipaikkoja on tullut lisää koko Helsingin seudulle, ydinkeskustaan ja laajemmin.

”Turistit ovat tärkeä osa Helsingin ydinkeskustan elinvoimaa. Turisteille tärkeää ovat myös ravintolapalvelut ja muotikauppa. Kööpenhaminassa panostetaan matkailumarkkinointiin jopa 36 miljoonaa euroa vuodessa. Helsingin panostus on noin 2,2 miljoonaa euroa. Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, mutta mittaluokkaero on selkeä. On tärkeää, että Helsinki ja muut pääkaupunkiseudun kaupungit panostavat matkailun edistämiseen nykyistä pontevammin”, sanoo Lahtinen.

Näin selvitys tehtiin

Helsingin seudun kauppakamarin selvitys perustuu Tilastokeskuksen lukuihin ja selvityksen teki Kaupunkitutkimus TA Oy. Helsingin ydinkeskustalla, Aleksin alueella tarkoitetaan postinumeroaluetta 00100. Ulompi keskustavyöhyke muodostuu postinumeroalueista 00102, 00120–00180, 00220, 00250, 00260, 00500, 00510, 00530, 00540, 00550 ja 00580. Helsingin seutu on 14 kunnan yhteistoiminta-alue, johon kuuluvat Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti.

Indeksit mittaavat nimellisen liikevaihdon muutosta suhteutettuna vuoden 2021 tasoon. Indekseihin perustuvat trendikäyrät on laskettu nimellisistä liikevaihdon arvoista. Aineistona on verohallinnon maksuvalvonta-aineisto (kokonaisaineisto), jonka lisäksi hyödynnetään Tilastokeskuksen omaa kuukausittaista suorakeruuta sekä vuositilastoja.

Helsingin seudun elinvoima 2024. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liiketoiminnan trendejä ydinkeskustassa, ulommalla keskustavyöhykkeellä ja Helsingin seudulla 2014–2024 keskiviikkona 23.7. kello 7.30 osoitteessa helsinki.chamber.fi

