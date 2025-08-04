Suomalaiset huippuiskussa kiihdytysajon EM-osakilpailussa
Kiihdytysajon EM-osakilpailu ajettiin Ruotsin Tierpissä 7.-10.8. ja suomalaisvoittajia nähtiin seitsemässä eri ryhmässä.
Pro Modified -ryhmän hallitseva Euroopan mestari Jere Rantaniemi ajoi vahvan osakilpailun Tierpissä. Lajittelujen piikkipaikalta pudotuskilpailuun lähteneelle Rantaniemelle ei löytynyt voittajaa. Finaalissa Rantaniemi ajoi aikaan 5.85 sekuntia ja voitti hollantilaisen Marck Harteveldin, joka pysäytti kellot aikaan aikaan 5.91 sekuntia. Muissa autoryhmissä voittoon ajoivat Lotta Remahl (Street), Ossi Oikarinen (Pro Street) ja Antti Kivinummi (Super Class). TD-ryhmässä Jaakko Lauhasmaa oli lopputuloksissa toinen.
Moottoripyörien puolella Junior Bikessa lajittelun ykkönen Elmo Mattheiszen ajoi finaalivoittoon. Pro Comp Bike -ryhmässä Niilo Sieppi oli lajitteluissa kolmas, ja ajoi lopulta finaaleissa voittoon ajalla 7.680 sekuntia loppunopeuden ollessa 301,3 km/h. Super Comp Bikessa Jouni Erälähde lähti pudotuskilpailuun lajittelujen viidenneltä sijalta, mutta nappasi lopulta koko kilpailun voiton itselleen.
Seuraava EM-osakilpailu ajetaan Saksan Hockenheimringillä 29.-31. elokuuta. Kotimainen Kiihdytysajon SM-sarja ajetaan päätökseen 6.-7.9. Pieksämäellä SPTR Finals -osakilpailulla.
Tierpin osakilpailun tulokset tästä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anssi Pinolatoimitusjohtaja
Tapahtumat, myynti ja yhteistyökumppanuudet
Jukka Salminenmyynti- ja markkinointikehitysvastaava
Viestintä, tiedotus
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta FHRA
Kiihdytysajon SM-sarja teki näyttävän paluun Kalajoelle lähes vuosikymmenen tauon jälkeen4.8.2025 06:32:00 EEST | Tiedote
Kalajoen lentokentällä järjestettiin 2.–3.8 Tarvikemotti Summer Nationals & Vintage Drags -osakilpailu, joka keräsi paikalle yli 100 kilpailijaa.
Tarvikemotti Summer Nationals & Vintage Drags jatkaa kiihdytysajokautta Kalajoella 2.-3.8.23.7.2025 07:22:00 EEST | Tiedote
Kiihdytysajon SM-sarjan kolmas osakilpailu ajetaan elokuun alussa Kalajoella. Osakilpailuun on ilmoittautunut noin 100 kilpailijaa.
Toimitusjohtaja Anssi Pinolan surunvalittelut kiihdytysajoissa tapahtuneen onnettomuuden johdosta3.7.2025 13:47:24 EEST | Tiedote
Viime sunnuntaina koko Drag Racing -yhteisö pysähtyi. Kohtasimme pahimman mahdollisen tilanteen, kun kilpakumppanimme ja ystävämme menehtyi onnettomuuden seurauksena Kauhavan kilpailussa. Vaikka me kaikki moottoriurheilun harrastajat tiedostammekin riskien olemassaolon, on kuolemaan johtava onnettomuus tuntunut kovin kaukaiselta lajissamme. Mielikuva on tietenkin väärä. Kun nopeudet ja voimat ovat niin suuret kuin ne kiihdytysurheilussa ovat, voi tapahtua mitä tahansa. Tutkintaryhmät työskentelevät parhaillaan tiiviisti jotta onnettomuuteen johtaneet syyt tulevat huolellisesti selvitetyiksi. Kun työ on aikanaan saatu päätökseen, julkaisemme tulokset ja lajin kattojärjestönä reagoimme niihin asioiden vaatimalla tavalla jotta vastaavanlaiset tilanteet voitaisi välttää jatkossa. Vaikka tutkinta onkin vielä kesken, voidaan sen tähänastisista tuloksista päätellä ettei mitään sellaista syytä ole noussut esille joka aiheuttaisi seuraavien kiihdytysajon SM-osakilpailujen perumisen. FHRA ja tut
Onnettomuus Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailussa - "Ensimmäinen kuolemantapaus lajin 50-vuotisessa historiassa Suomessa"30.6.2025 13:04:22 EEST | Tiedote
Kauhavan LSK Business Parkissa 29.6. olleissa kiihdytysajoissa tapahtui onnettomuus, jossa menehtyi kokenut miespuolinen moottoripyöräkilpailija.
Onnettomuus FHRA:n kiihdytysajoissa Kauhavalla29.6.2025 17:08:50 EEST | Tiedote
Kauhavan LSK Business Parkissa 29.6. olleissa kiihdytysajoissa tapahtui onnettomuus, jossa menehtyi yksi kilpailija.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme