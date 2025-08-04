Suomalaiset huippuiskussa kiihdytysajon EM-osakilpailussa

Toimitusjohtaja Anssi Pinolan surunvalittelut kiihdytysajoissa tapahtuneen onnettomuuden johdosta 3.7.2025 13:47:24 EEST | Tiedote

Viime sunnuntaina koko Drag Racing -yhteisö pysähtyi. Kohtasimme pahimman mahdollisen tilanteen, kun kilpakumppanimme ja ystävämme menehtyi onnettomuuden seurauksena Kauhavan kilpailussa. Vaikka me kaikki moottoriurheilun harrastajat tiedostammekin riskien olemassaolon, on kuolemaan johtava onnettomuus tuntunut kovin kaukaiselta lajissamme. Mielikuva on tietenkin väärä. Kun nopeudet ja voimat ovat niin suuret kuin ne kiihdytysurheilussa ovat, voi tapahtua mitä tahansa. Tutkintaryhmät työskentelevät parhaillaan tiiviisti jotta onnettomuuteen johtaneet syyt tulevat huolellisesti selvitetyiksi. Kun työ on aikanaan saatu päätökseen, julkaisemme tulokset ja lajin kattojärjestönä reagoimme niihin asioiden vaatimalla tavalla jotta vastaavanlaiset tilanteet voitaisi välttää jatkossa. Vaikka tutkinta onkin vielä kesken, voidaan sen tähänastisista tuloksista päätellä ettei mitään sellaista syytä ole noussut esille joka aiheuttaisi seuraavien kiihdytysajon SM-osakilpailujen perumisen. FHRA ja tut