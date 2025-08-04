FHRA

Suomalaiset huippuiskussa kiihdytysajon EM-osakilpailussa

11.8.2025 18:40:41 EEST | FHRA | Tiedote

Kiihdytysajon EM-osakilpailu ajettiin Ruotsin Tierpissä 7.-10.8. ja suomalaisvoittajia nähtiin seitsemässä eri ryhmässä.

Kilpa-auto kiihdyttää radalla jättäen taakseen savupilven. Taustalla näkyy katsomo täynnä ihmisiä.
Jere Rantaniemi kiihdytti voittoon Tierpissä. Lena Peres Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.

Pro Modified -ryhmän hallitseva Euroopan mestari Jere Rantaniemi ajoi vahvan osakilpailun Tierpissä. Lajittelujen piikkipaikalta pudotuskilpailuun lähteneelle Rantaniemelle ei löytynyt voittajaa. Finaalissa Rantaniemi ajoi aikaan 5.85 sekuntia ja voitti hollantilaisen Marck Harteveldin, joka pysäytti kellot aikaan aikaan 5.91 sekuntia. Muissa autoryhmissä voittoon ajoivat Lotta Remahl (Street), Ossi Oikarinen (Pro Street) ja Antti Kivinummi (Super Class). TD-ryhmässä Jaakko Lauhasmaa oli lopputuloksissa toinen.

Moottoripyörien puolella Junior Bikessa lajittelun ykkönen Elmo Mattheiszen ajoi finaalivoittoon. Pro Comp Bike -ryhmässä Niilo Sieppi oli lajitteluissa kolmas, ja ajoi lopulta finaaleissa voittoon ajalla 7.680 sekuntia loppunopeuden ollessa 301,3 km/h. Super Comp Bikessa Jouni Erälähde lähti pudotuskilpailuun lajittelujen viidenneltä sijalta, mutta nappasi lopulta koko kilpailun voiton itselleen. 

Seuraava EM-osakilpailu ajetaan Saksan Hockenheimringillä 29.-31. elokuuta. Kotimainen Kiihdytysajon SM-sarja ajetaan päätökseen 6.-7.9. Pieksämäellä SPTR Finals -osakilpailulla. 

Tierpin osakilpailun tulokset tästä

Kuvat

Lataa
Niilo Sieppi (oik)
Niilo Sieppi (oik)
Lena Peres Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Lataa
Ossi Oikarinen (oik)
Ossi Oikarinen (oik)
Lena Peres Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Lataa
Jouni Erälähde (oik)
Jouni Erälähde (oik)
Lena Peres Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Lataa
Lotta Remahl (oik)
Lotta Remahl (oik)
Lena Peres Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Lataa
Elmo Mattheiszen (oik)
Elmo Mattheiszen (oik)
Lena Peres Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Lataa
Jere Rantaniemi (oik)
Jere Rantaniemi (oik)
Lena Peres Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Lataa
Jaakko Lauhasmaa (vas)
Jaakko Lauhasmaa (vas)
Lena Peres. Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Lataa
Antti Kivinummi (oik)
Antti Kivinummi (oik)
Lena Peres Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |

