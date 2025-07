Syyria: Taistelujen seurauksena perheet vailla ruokaa, vettä ja lääkintäapua as-Suwaydassa – Pelastakaa Lapset valmiina toimittamaan hätäapua

YK:n mukaan taistelut ovat ajaneet yli 93 000 ihmistä pois kodeistaan. Kokonaisia yhteisöjä on tyhjentynyt, ja katujen varsilla makaa ruumiita – tietojen mukaan myös lapsia on jäänyt hautaamatta.

Satoja ihmisiä, mukaan lukien naisia, lapsia ja lääkintähenkilöstöä, on kuollut taistelujen alettua 11. heinäkuuta. Tulitauot ovat toistuvasti rikkoutuneet, ja alueella jatkuu satunnainen tykistötuli, tarkka-ampujien iskut sekä Israelin ilmaiskut.

Pelastakaa Lapset -järjestön tiimit ovat valmiina toimittamaan hätäapua – muun muassa ruokaa, vettä, lääkkeitä, hätämajoitustarvikkeita ja hygieniatarvikkeita – heti, kun turvallinen pääsy alueelle varmistetaan.

”Tilanne on erittäin pelottava. Perheeni ja minä pakenimme viime viikolla Jordanian rajan lähelle kylään, jossa asumme nyt sukulaisten luona yhdessä kymmenen muun perheen kanssa. Noin 20 kylää on lähes tyhjillään. Hyökkäyksiltä säästyneet alueetkin ovat autioituneet pelon vuoksi. Eilen as-Suwaydan sairaala lähetti hätäviestin – tarvikkeet ovat loppumassa, ruumiita ei ole haudattu ja taudit leviävät. Kukaan ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu”, kertoo Pelastakaa Lapset -järjestön työntekijä paikan päältä.

”14 vuoden jälkeen Syyrian lasten pitäisi tavoitella unelmiaan – ei pelätä henkensä puolesta.

Kutsumme kaikkia osapuolia vaientamaan aseensa, turvaamaan avustustiet ja seisomaan Syyrian lasten rinnalla. He eivät pyydä ihmeitä – vain väkivallan loppua, ruokaa, lääkkeitä ja mahdollisuuden toipua”, sanoo Pelastakaa Lapset -järjestön Syyrian maajohtaja Bujar Hoxha.

Pelastakaa Lapset vaatii kaikkia osapuolia kunnioittamaan julistettua tulitaukoa, suojelemaan lapsia ja sallimaan hätäaputiimien pääsyn alueelle. Humanitaariset käytävät on avattava ja pidettävä avoinna vuorokauden ympäri, jotta evakuoinnit ja avustustoimitukset voidaan toteuttaa turvallisesti.

Järjestö on vuodesta 2012 lähtien tavoittanut Syyriassa yli 11 miljoonaa ihmistä – joista yli 5 miljoonaa on lapsia – ruoan, veden, terveydenhuollon, koulutuksen ja psykososiaalisen tuen avulla. As-Suwaydan kriisin kärjistyessä Pelastakaa Lapset on valmis laajentamaan apuaan heti, kun olosuhteet sen sallivat.

