MEN: Markkinoinnin tunnistettavuudesta paljon lausuntopyyntöjä

Markkinoinnin tunnistettavuutta koskevien lausuntopyyntöjen osuus on kasvanut mainonnan eettisen neuvoston (MEN) työpöydällä vuosi vuodelta. Vuonna 2024 jo 60 prosenttia kaikista pyynnöistä koski piilomainontaa, kun esimerkiksi vuonna 2021 vastaava osuus oli 34 prosenttia. Tarkemmat tilastotiedot ovat luettavissa neuvoston sivustolla https://kauppakamari.fi/palvelut/mainonnan-eettinen-neuvosto/tilastotietoja/.

“Vaikuttajamarkkinoinnin haasteena on, etteivät vaikuttajan seuraajat ja muu yleisö aina kykene tunnistamaan somealustoilla julkaistuja mainoksia muusta sisällöstä, jos niitä ei ole merkitty mainoksiksi. Tunnistamista vaikeuttaa muun ohessa se, että vaikuttaja julkaisee sometilillään sekaisin sekä henkilökohtaisia julkaisuja että mainoksia”, Paloranta sanoo.

Helpoiten piilomainonta voidaan Palorannan mukaan välttää sillä, että vaikuttaja merkitsee julkaisuun mainostunnisteen, joka on vaivatta havaittavissa. Näin ohjeistaa myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto Vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa –linjauksessaan, jonka virasto päivitti tammikuussa 2025.

MEN antoi kaikkiaan 61 lausuntoa viime vuonna. Huomautuksia näistä oli 51 eli 82 prosenttia annetuista lausunnoista. Myös kuluvana vuonna on annettu runsaasti lausuntoja. Kesäkuuhun 2025 mennessä on annettu yhteensä 41 lausuntoa, joista suuri osa on koskenut piilomainontaa, mutta myös muita aihepiirejä on käsitelty.

Paloranta muistuttaa, että yritys voi varmistaa markkinointinsa asianmukaisuuden etukäteen. ”MENiltä voi pyytää ennakkolausuntoa, onko suunniteltu mainos hyvän tavan mukainen tai tunnistettavissa mainokseksi”, Paloranta sanoo.

Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) on markkinoinnin alan itsesääntelytoimielin. Sen tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely kaupallisessa markkinoinnissa hyvän tavan vastaista tai tunnistettavissa markkinoinniksi ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt. MENin toiminnasta vastaavat Mainonnan Neuvottelukunta ja Keskuskauppakamari.