Kokoomuksen Kaunisto: Suomi on kestävän kehityksen suunnannäyttäjä

”Monella mittarilla Suomi on maailman paras maa ja kehittyy yhä paremmaksi. YK:n kestävän kehityksen tavoitteista Suomi on saavuttanut noin 86 prosenttia. Turvallisuus, vahva demokratia ja vakaat yhteiskunnalliset rakenteet eivät ole itsestäänselvyyksiä. On suuri kunnia, että pääministeri Orpo kutsuttiin pitämään avauspuheenvuoro YK:n kestävän kehityksen kokouksessa New Yorkissa. Uskallan sanoa, että Suomessa on tehty paljon asioita oikein”, toteaa kokouksessa mukana oleva Kaunisto.

Kaunisto muistuttaa, että politiikan arjessa on tervetullutta välillä myös tarkastella, mitä hyvää on saavutettu.

”Suomi on maaraportin mukaan saanut vähennettyä liikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrää, johtotehtävissä olevien naisten määrä on korkea, TKI-panostukset tukevat puhdasta siirtymää ja tavoite suojella 10 prosenttia Suomen merialueista on saavutettu. Nämä tavoitteet ovat olleet vahvasti myös tämän hallituksen agendalla”, toteaa Kaunisto.

Kaunisto kiinnittää huomiota siihen, että erityisesti sukupuolittuneessa väkivallassa Suomella on edelleen paljon työtä tehtävänä.

”Suomalaisissa kodeissa esiintyy edelleen liian paljon naisiin kohdistuvaa ja lähisuhdeväkivaltaa. Tärkeitä uudistuksia on tehty jo tämän hallituksen toimesta. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan sovittelu loppui tämän vuoden alusta alkaen. Myös turvakotien, poliisien, syyttäjien ja oikeuslaitoksen resursseja lisätään. Tekemistä riittää yhä, myös työelämän tasa-arvossa ja ekologisessa kestävyydessä”, Kaunisto sanoo.