Vicente Besuijen vahvistamaan Klubia

24-vuotias hollantilaishyökkääjä Vicente Besuijen siirtyy skotlantilaisesta Aberdeenista HJK:hon loppukauden kattavalla lainasopimuksella. Lainasopimus sisältää osto-option.

Laiturina ja kymppipaikalla viihtyvä Besuijen tuo lisää leveyttä ja taitoa HJK:n hyökkäysosastolle.

– On hienoa, että saimme nyt kesän ensimmäisen hankinnan maaliin. Meillä on tärkeä loppukausi edessä, ja tavoittelemme ennen kaikkea laatua. Vicente on osoittanut tasonsa jo aiemmissa seuroissaan. Uskomme vahvasti, että hän on hyvä lisäys ja nimenomaan vahvistus joukkueeseen, urheilujohtaja Petri Vuorinen sanoo.

Kolumbiassa syntynyt mutta Alankomaiden Amstelveenissa kasvanut Besuijen saapuu HJK:hon Skotlannin Valioliigassa pelaavasta Aberdeenista. Junioritasolla Besuijenia on koulittu jalkapalloilijaksi niin Ajaxin kuin AS Roman akatemioissa.

– Vicente on monipuolinen hyökkäyspään pelaaja, ja hän pystyy pelaamaan meidän pelitavassamme sekä laidalla että kymppipaikalla. Hän on taitava yksi vastaan yksi -pelaaja, ja hän tuo ennen kaikkea lisää ohitusuhkaa hyökkäyspelaamiseemme, päävalmentaja Miika Nuutinen sanoo.

Ensimmäisen ammattisopimuksensa Besuijen solmi hollantilaisen ADO Den Haagin kanssa vuonna 2020. Nuori hyökkääjä herätti kansainvälistä huomiota nopeasti. Pari vuotta myöhemmin hän siirtyi Skotlannin nummille ja nurmille Aberdeeniin, jossa hän on tutustunut myös Klubista vajaa vuosi sitten Skotlantiin lähteneeseen Topi Keskiseen.

– Ollakseni rehellinen, en tiennyt Suomesta ennestään paljoa muuta kuin Jari Litmasen. Aberdeenissa Topi kertoi minulle, että Suomi on todella kiva maa ja ihmiset ovat mukavia. Olen ollut täällä nyt pari päivää, ja olen samaa mieltä Topin kanssa. Toivottavasti aikani täällä jatkuu samalla tavalla, Besuijen kertoo.

Besuijen aloitti Aberdeenissa väkevästi ja viimeisteli seitsemän maalia kauden 2022–2023 ensimmäisellä puoliskolla. Talven siirtoikkunassa hänet lainattiin Eredivisieen rotterdamilaiseen Excelsioriin. Sieltä hänen matkansa jatkui uudella lainalla Alankomaiden toisen sarjatason Emmeniin.

Kaudelle 2024–2025 Besuijen palasi Aberdeeniin, mutta loukkaantuminen viime joulukuussa katkaisi hänen kautensa lyhyeen. Loukkaantumisestaan toipunut Besuijen ehti olla kesällä mukana Aberdeenin harjoitusleirillä ja pelata reilu viikko sitten harjoitusottelussa Cove Rangersia vastaan.

Seuraavaksi Besuijen haluaa tavoitella Suomen mestaruutta HJK:n riveissä Veikkausliigassa.

– Tavoitteenani on tehdä ja syöttää maaleja. Haluan voittaa kaikki mahdolliset kilpailut Suomessa ja päästä Konferenssiliigan liigavaiheeseen joukkueen kanssa, Besuijen sanoo.

Tämän vuoden Euro tour jatkuu tulevana torstaina vieraissa Bulgariassa PFK Arda Kărdžalia vastaan – kotipeli pelataan reilu viikon päästä torstaina 31. heinäkuuta kello 19. Liput kotipeliin ovat nyt myynnissä osoitteessa hjk.lippu.fi.

Welkom, Vinnie!