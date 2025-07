Maria Guzenina: Työttömyyden kasvu vakava varoitusmerkki – naiset maksavat hallituksen leikkauksista kovimman hinnan

Euroopan parlamentin jäsen Maria Guzenina pitää tuoreita työttömyyslukuja vakavana varoituksena siitä, että Suomi on ajautumassa väärään suuntaan. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste nousi vuoden 2025 toisella neljänneksellä huolestuttavasti 10,2 prosenttiin. Huhti–kesäkuun aikana työttömiä oli 27 000 enemmän kuin vuotta aiemmin, ja kokonaismäärä on jo lähes 300 000.

– Työpaikat vähenevät erityisesti naisvaltaisilla, matalapalkkaisilla ja palvelupainotteisilla aloilla. Naisia on töissä nyt 18 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Suurimmat pudotukset on nähty esimerkiksi kaupan alalla – alalla, joka on monelle perheelle elinehto. Tämä ei ole vain yksittäisten ihmisten tragedia, vaan uhka koko yhteiskunnan kestävälle kehitykselle, Guzenina sanoo.

Guzenina huomauttaa, että hallituksen saksipolitiikka – leikkaukset sosiaaliturvaan, koulutukseen ja julkisiin palveluihin – kohdistuu juuri niihin sektoreihin, jotka työllistävät eniten naisia ja tukevat perheiden arkea. Hän pitää täysin kestämättömänä, että hallitus syventää eriarvoisuutta samaan aikaan kun ihmiset menettävät toimeentuloaan.

– Työ, tasa-arvo ja osallisuus eivät synny käskyllä tai kurilla. Ne edellyttävät rohkeita investointeja, viisasta päätöksentekoa ja ennen kaikkea ihmisten arvostamista. Hallituksen kyvyttömyys hoitaa maan asioita näkyy nyt karulla tavalla – isona laskuna suomalaisten hyvinvoinnissa.

Guzenina on pyytänyt tilanteen käsittelemistä myös Euroopan parlamentin tasolla. Kirjeessään Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille hän on pyytänyt naisten työttömyyden hälyttävän kasvun nostamista syyskuun täysistunnon agendalle.

– Ostovoiman heikkeneminen ja leikkaukset sosiaaliturvaan ja palveluihin muodostavat vaarallisen yhdistelmän. Tästä on varoitettu jo pitkään, Guzenina painottaa.

Guzeninan mukaan kehitys näkyy myös muissa EU-maissa, kuten Kreikassa, Virossa ja Sloveniassa, joissa naisvaltaisille aloille kohdistuneet leikkaukset ovat johtaneet merkittävään työttömyyden kasvuun ja talouden alakierteeseen. Eurostatin ja OECD:n mukaan naisten työttömyysaste EU:ssa on edelleen 6,1 % – korkeampi kuin miesten, eikä parantumisen merkkejä ole näkyvissä.

FEMM- ja IMCO-komiteoiden jäsenenä Guzenina korostaa, että EU:n on puututtava kehitykseen päättäväisesti:

– Naisten vahva työllisyys on ollut Euroopan selkäranka. Naisten osallistuminen työelämään on myös olennainen osa Euroopan kilpailukyvyn vahvistamista, hän päättää.