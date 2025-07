Etuovi.com selvitti Monopoly-pelin katujen todelliset hintatasot

Monopoly on maailmankuulu lautapeli, jossa pelaajat ostavat ja myyvät kiinteistöjä pyrkien ajamaan toiset pelaajat konkurssiin. Pelistä on olemassa myös suomalainen versio, jonka pohjalta Etuovi.com toteutti selvityksen.

Monopolyn pelilaudalta tuttujen Helsingin katujen varrella eniten myytäviä asuntoja on ollut Mannerheimintiellä ja Hämeentiellä. Niiden varrella sekä Bulevardilla on ollut myynnissä niinkin moderneja kuin 2020-luvulla rakennettuja asuntoja, vaikka suurin osa historiallisen pelin kaduista onkin hyvin vanhoja. Tässä aineistossa vanhin myyntiin tullut asunto näiltä kaduilta on peräisin vuodelta 1847.

Monopolyn kalleimmalla tontilla kalleimmat asunnot myös tosielämässä

Monopoly-pelissä kallein tontti on Erottaja – ja sama pätee myös oikeassa elämässä. Erottajankadulla sijaitsevien asuntojen neliöhinnan mediaani on ollut 10 613 euroa viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana, mikä tekee siitä tarkastelun kalleimman kadun. Tarjonta on kuitenkin niukkaa: aineistossa on alle kymmenen myynti-ilmoitusta tältä lyhyeltä kadulta. Vertailun vuoksi Mannerheimintieltä on julkaistu yli 2 000 asunnon myynti-ilmoitusta samalla ajanjaksolla.

Toiseksi kalleimmaksi kaduksi tosimaailmassa nousee Kaisaniemenkatu, joka on kuitenkin pelissä edullisimpien joukossa. Siellä neliöhinnan mediaani on ollut 9 759 euroa.

Kun tarkastellaan, miltä Helsingin kadulta on tullut eniten myyntiin yli miljoonan maksavia asuntoja, ykkösenä nousee esiin Monopoly-pelistäkin tuttu Bulevardi. Pelissä Bulevardi onkin kolmanneksi kallein tontti Erottajan ja Mannerheimintien jälkeen, ja arvo realisoituu myös todellisessa asuntotarjonnassa.

Katu tai kaupunginosa Neliöhinta (€) Hinta pelissä (€) Erottajankatu 10 613 400 Kaisaniemenkatu 9 759 160 Bulevardi 9 650 320 Simonkatu 9 606 240 Eira (kaupunginosa) 8 896 300 Unioninkatu 8 849 200 Kasarmikatu 8 651 60 Korkeavuorenkatu 8 641 60 Tehtaankatu 8 400 300 Lönnrotinkatu 8 105 220 Mikonkatu 8 033 260 Annankatu 7 868 220 Liisankatu 7 727 180 Snellmaninkatu 7 723 180 Mannerheimintie 6 624 350 Siltasaarenkatu 6 399 140 Hämeentie 6 083 140

Asuntomarkkinan muutos vaikutti myös Monopoly-katuihin - markkinointiajat nousivat selvästi

Myös Monopoly-pelistä tutut Helsingin arvoalueet reagoivat asuntomarkkinan muutoksiin. Kun tarkastellaan asuntojen keskimääräistä markkinointiaikaa viimeisten kymmenen vuoden ajalta, nähdään selvä muutos vuodesta 2022 alkaen.

Markkinointiajalla tarkoitetaan sitä, kuinka monta päivää myynti-ilmoitus oli esillä Etuovi.comissa ennen poistumistaan. Monopoly-katujen markkinointiajan mediaani seurasi samoja trendejä kuin Helsingissä yleisesti: vuodesta 2022 lähtien ilmoitukset ovat pysyneet esillä aiempaa pidempään. Tällä hetkellä mediaani on lähes kolme kuukautta, mikä on selvästi enemmän kuin aiempina vuosina.

Selvityksen data

Selvityksen data kattaa Etuovi.comissa ajalla 1.1.2015-30.6.2025 julkaistut asuntojen myynti-ilmoitukset. Keskimääräiset markkinointiajat on laskettu vastaavana ajankohtana poistuneista käytettyjen asuntojen myynti-ilmoituksista.

Aleksanterinkatu, Keskuskatu ja Esplanadi on jätetty pois tilastoista sen takia, että siellä myytävien asuntojen tarjonta on ollut hyvin vähäistä. Tilastojen laskemisen kannalta on pidetty 5 havainnon alarajaa.

