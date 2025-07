Kokoomuksen Päivärinta: Perintövero mittaa kuolinpäivää, ei maksukykyä

”Ensi vuoden alusta alle 30 000 euron perinnöstä ei tarvitse maksaa veroa, kun nyt alaraja on 20 000 euroa. Orpon hallitus pidensi jo aiemmin perintöveron maksuaikaa kymmeneen vuoteen. Maksuajalta perittävää koron marginaalia lasketaan 3,5 prosentista kahteen prosenttiin, jonka lisäksi on maksettava toki viitekorkoa, joka on tänä vuonna 4,5 prosenttia. Nämä päätökset ovat tärkeitä askelia oikeaan suuntaan”, Päivärinta sanoo.

Päivärinnan mielestä perintöveron alentamista tulee jatkaa ja vero tulisi lopulta poistaa kokonaan.

”Kymmenen vuoden maksuaika on hyvä, sillä ainakaan ulosotto ei uhkaa ennen sitä. Korkoseuraamukset välttääkseen perintövero kannattaa kuitenkin maksaa heti pois. Silti voi kysyä, onko oikein, että perintövero määrittyy vainajan kuolinpäivän mukaan, vaikket saa perintöä haltuusi, et pysty sitä käyttämään tai realisoimaan”, Päivärinta sanoo.

Päivärinta muistuttaa perintöveron maksamiseen liittyvistä ongelmista.

”Aivan tavallisten suomalaisten perintöveroja päätyi ulosottoon lähes 12 miljoonaan euroon edestä vuonna 2022. Tämä kielii siitä, että perintönä saatujen omaisuuserien arvot ovat kasvaneet, ja ne tulevat nousemaan edelleen”, Päivärinta toteaa.

Päivärinnan mielestä perintöveroa ei voi perustella varallisuuserojen tasaamisella.

”Perintövero ei nykyiselläänkään juuri estä varallisuuden kasaantumista, vaan ainoastaan vaikeuttaa varallisuuden siirtymistä niillä, joilla ei ole mahdollisuutta verosuunnitteluun, säätiöihin tai Suomesta poismuuttamiseen. Todellisuudessa perintövero kurittaa aivan tavallisia suomalaisia, keskiluokkaa ja pienyrittäjiä”, Päivärinta muistuttaa.

Myös kokoomuksen pidemmän aikavälin tavoitteena on poistaa perintö- ja lahjavero kokonaan.

”Ruotsissa demarihallitus poisti perintöveron jo vuonna 2005. Kokemus on osoittanut, ettei valtiontalous romahtanut. Sen sijaan sukupolvenvaihdokset helpottuivat, perheyritykset säilyivät kotimaisessa omistuksessa, ja hallinnollinen taakka väheni merkittävästi. Perintöveron poistaminen auttaisi Suomeakin vaurastumaan”, Päivärinta päättää.