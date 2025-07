Uusi Työväenlaulu - Sanoitus- ja sävellyskilpailun voittajat on julkaistu

Uusi Työväenlaulu – sävellys- ja sanoituskilpailu etsii uusia rauhanlauluja 11.3.2025 16:04:57 EET | Tiedote

Uusi Työväenlaulu on Työväen Musiikkitapahtuman ja Riihi säätiön yhteistyössä luoma sävellys- ja sanoituskilpailu, jossa etsitään perinteitä kunnioittaen uusia työväenlauluja. Kilpailu on käynnissä 1.5.2025 saakka ja tänä vuonna kilpailun teemana on rauha.