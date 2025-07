Konneveden Naisten viikon kaikki tapahtumat myytiin loppuun – festivaalin neljän päivän taika piti ennätysyleisöä otteessaan viimeiseen asti

Tänä vuonna Konnevedellä kuultiin muun muassa ainutlaatuinen Taide kuuluu kaikkialle! -konsertti, joka muodostui säveltäjä Kaija Saariahon harvoin esitetystä teoksesta Lichtbogen sekä 70-vuotisjuhlavuottaan viettävän säveltäjä Olli Kortekankaan kantaesityksestä Alkyone – sarja oopperasta Isfåglarna sopraanolle ja kamariorkesterille, solistinaan Minna-Leena Lahti. Helsinki Chamber Orchestran soittaman konsertin kapellimestarina toimi Henriikka Teerikangas ja sen juonsi näyttelijä Seela Sella. Keskenään erilaiset teokset muodostivat vuoropuhelun, jolle liikuttunut yleisö taputti konsertin jälkeen pitkään seisaallaan.

– Kaija Saariahon Lichtbogenin alla festivaalin osaset asettuivat yllättävään asentoon. Kaikki liittyi kaikkeen. Matka viimeisen jääkauden jääjärvellä jatkui avaruuteen. Konnevesisalissa oli tiheä, liki käsin kosketeltava tunnelma. Huikea Saariaho, Huikea Kortekangas. Olli Kortekankaalta tilaamamme Alkyone liittyi myös festivaalin jääteemaan. Sopraano Minna-Leena Lahden ääni piirteli loppuhyräilyssä uuden valokaaren, ihmisen tarinoista ikuiseen kiertokulkuun. Nyt jälkikäteen voin sanoa: unelma toteutui. Onnistuimme luomaan immersiivisen taiteen juhlan, jossa koko kylä oli näýttämönä, Naisten viikon taiteellinen johtaja Kristiina Hurmerinta suitsuttaa.

Naisten viikolla vieraili myös runsaasti kansainvälistä mediaa, jonka edustajat kiittelivät tapahtuman antia vuolaasti. Hurmerinta sai toimittajilta häkeltynyttä palautetta.

– New York Timesin Penelope Colston oli vaikuttunut. Colston tokaisi Taide kuuluu kaikkialle! -kokonaisuudesta, että “hän ei ollut koskaan, missään kokenut musiikkia niin vahvasti kuin tässä konsertissa”. Musiikki lävisti hänet. BBC:n tuottaja-toimittaja Nick Luscombe teki Naisten viikosta äänidokumenttiohjelmaa. Hän äänitti taiteen lomassa raakkujen "pulputusta" maailman ainoassa raakkukasvattamossa ja siimanheiton suhinaa viimeisen yön kalareissullaan. Lontoolainen toimittaja Justin James kirjoittaa Lonely Planet -lehden Secret Travels -palstalle. James siunaili, kuinka “pieni kylä täyttyy taiteesta neljäksi päiväksi tehden taikojaan. Se on ihme! Olen lumottu. Oikeastaan en haluaisi kirjoittaa artikkelia, sillä sittenhän kaikki saavat tietää tästä ja tulevat tänne omaan taidepiilooni”.

Mukana Naisten viikon eri ohjelmakokonaisuuksissa nähtiin myös esimerkiksi näyttelijä Sinikka Sokka, harmonikkataiteilija Kimmo Pohjonen, ääniteatteriryhmä Iki-Turso johtajanaan Heikki Laitinen, saksofonisti Pauli Lyytinen, kantelisti Senni Vesanen ja jouhikkoshamaani Pekko Käppi K:H:H:L -yhtyeineen. Makuelämykset paikallisista raaka-aineista eri tapahtumiin loihtivat huippukokit Pipsa Hurmerinta ja Meri-Tuuli Väntsi.

Konneveden kunnanjohtaja Mika Pasanen ehti vierailla Naisten viikolla useassa eri tapahtumassa ja totesi, että festivaali onnistui yli odotusten.

– Konneveden Naisten viikko on päättynyt, ja voimme ilolla todeta, että tapahtuma onnistui loistavasti. Tapahtumat keräsivät runsasta yleisöä – useat tilaisuudet myytiin loppuun jo ennakkoon. Tämä kertoo siitä, että ohjelmakokonaisuus oli vetovoimainen ja vastasi yleisön odotuksiin. Viikon aikana nautittiin korkeatasoisesta taiteesta, joka tarjosi elämyksiä, herätti ajatuksia ja vahvisti kulttuurin merkitystä kunnassamme. Ohjelma osoitti, että myös pienessä kunnassa voidaan tuottaa laadukkaita ja vaikuttavia kulttuuritapahtumia, kun yhteistyö toimii ja intohimo tekemiseen on vahva. Kiitän lämpimästi tapahtuman järjestäjiä, taiteilijoita, esiintyjiä, yhteistyökumppaneita ja kaikkia kävijöitä – ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista. Konneveden Naisten viikko on hieno esimerkki siitä, miten kulttuuri ja yhteisöllisyys vahvistavat kunnan elinvoimaa. Erityinen kiitos Kristiina Hurmerinnalle, hänen näkemyksestään ja sitkeydestään tapahtuman järjestämisessä. Odotamme innolla, mitä ensi vuoden tapahtuma tuo tullessaan.

Konneveden Naisten viikko on vuodesta 2021 alkaen vuosittain heinäkuussa järjestetty valtakunnalliseen tietoisuuteen noussut Konneveden Kotiseutuyhdistys ry:n toteuttama monipuolinen ja omaleimainen kulttuuritapahtuma. Konneveden kotiseutuyhdistys palkittiin tänä vuonna valtakunnallisella Vuoden kotiseutuyhdistys -palkinnolla.

Naisten viikon ytimessä on ajatus synnyttää valtakunnan tason taidetta ja ruokaa paikallisella yhteistyöllä, osaamisella ja raaka-aineilla. Maamme kärkiartistien konsertit linkittyvät yllättävissä puitteissa kiinnostaviin maksuttomiin puheenvuoroihin ja kulinaristiset elämykset taidenäyttelyihin. Tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa Konneveden ja koko maakunnan kesän odotettuna kohokohtana sekä kulttuurillisena kohtauspaikkana, jossa syntyy uudenlaisia ideoita, yhteistyötä ja energiaa.

