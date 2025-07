Metsästysammunnan SM-kisa kerää satoja ampujia Lopelle

​Lopen ampumaradalla kisataan 24.7.–27.7.2025 metsästysammunnan SM-kisat. Kisoissa kilpaillaan kuudessa eri lajissa (metsästyshaulikko, metsästystrap, metsästyshirvi, metsästysluodikko, pienoishirvi ja pienoisluodikko) sekä useissa eri sarjoissa. Osallistujien ikähaarukka vaihtelee noin 10 ja 90 vuoden välillä. Kaikkiaan noin 650 kilpailijaa ampuu yli 1400 kilpailusuoritusta. Kisojen onnistuminen vaatii hyvät puitteet ampumaradalta, ison talkoopanoksen ja hyvät tukijat.

Lopen radoille kiitosta

Kisojen suojelija, kansanedustaja ja valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Timo Heinonen (kok.) muistuttaa, että kaikkeen urheiluun, myös ammuntaan, tarvitaan hyvät suorituspaikat harrastamista ja harjoittelua varten. Heinonen mainitseekin nimeltä Lopen radalla harjoittelevat haulikkoampujat Eetu Kallioisen ja Timi Vallioniemen, jotka kantavat Suomen värejä maailmaa kiertäessään. Kansainvälisen tason ura ei ole mahdollinen ilman läheltä löytyvää harjoittelupaikkaa.

Suomen Metsästäjäliiton puheenjohtaja Petteri Lampinen korostaa, että metsästyslajeissa ei ole kysymys pelkästään kilpailemisesta, vaan kaikki ampumaharjoittelu tähtää myös parempiin riistalaukauksiin. Lampinen muistuttaa, että kisatapahtuma on kaikkiaan suuri yhteisöllinen ponnistus.

Osallistujamäärä kisoissa on suuri, vaikka se onkin viime vuosina ollut hienoisessa laskussa. Harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen mahdollistaisikin nuorten houkuttelun ampumaharrastuksen ja metsästysammunnan pariin.

Lopen kunnanjohtaja Mikko Salmela muistuttaa tervehdyksessään, että Lopen ampumarataa on kehitetty pitkäjänteisesti kohti kansainvälisen tason ampumaurheilukeskusta. Uusimpana lisäyksenä alueelle saadaan 300 ja 1000 metrin radat. Myös uusi pienoishirvirata on vaatinut panostuksia. Lopella on ammuttu vastikään myös muun muassa toiminnallisen ammunnan SM-kisat, joten alueelta löytyy valmiudet monenlaiseen ammuntaan.

Valtava talkooponnistus mahdollistaa SM-tapahtuman

Niin kilpailun suojelija Timo Heinonen, puheenjohtaja Petteri Lampinen kuin kilpailun edustajat Kimmo Salo ja Kari Kuparinen muistuttavat, että suuri SM-tapahtuma ei olisi mahdollinen ilman ahkeraa ja omistautunutta talkooväkeä. Talkootöitä tehdään pelkästään kisatapahtuman aikana yli 300 vuorokautta. Enimmillään paikalla tarvitaan päivän aikana lähes sata talkoolaista toimitsijoista aina ruokahuoltoon ja liikenteenohjaukseen. Talkoissa on mukana muun muassa riistanhoitoyhdistysten, reserviläisten, reserviupseerien ja ampumaseurojen jäseniä.

Talkootyön lisäksi kisatapahtumalla on lukuisia tukijoita, muun muassa Motonet, Sako, Varusteleka, Benelli ja Corrosafe. Myös Metsästäjäliitto tukee tapahtuman järjestämistä usein eri tavoin.

Metsästysmuseo taltioi helteiset kisat

Helle tuo omat mausteensa kisaan. Asiasta on puhuttu esimerkiksi joukkueenjohtajien palaverissa. Kilpailijoita kehotetaan tarkkailemaan toisiaan oireiden varalta ja paikalla on myös juomavettä saatavilla. Myös tulospalvelun tietokoneille lämpö tuo haasteita.

Tapahtumassa on paikalla myös Suomen Metsästysmuseo, joka on taltioimassa kisatapahtumaa jälkipolville. Museo kuvaa tapahtumaa arkistoihin sekä ottaa video- ja audiohaastatteluita kilpailijoilta, toimitsijoilta ja talkooväeltä.

Metsästysammunnan SM-kisoja hallinnoi Suomen Metsästäjäliitto, joka myöntää järjestämisoikeuksia kisoille. Lopen kisat järjestää Suomen Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piiri.

