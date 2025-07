Sinilevätilanne jatkuu vaihtelevana Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Lämpimät säät ovat tuoneet sinilevää tällä viikolla havaintopaikoille, joilla ei ole tänä kesänä aikaisemmin vielä sinilevää havaittu. Toisaalta muutamilla havaintopaikoilla muutosta on tapahtunut myös toiseen suuntaan. Osassa paikoista, joilta tavattiin viime viikolla sinilevää, ei levää havaittu tällä viikolla. Tämä osoittaa, että sinilevähavainnot ovat aina hetkellisiä ja paikallisia, ja tilanne voi muuttua suuntaan tai toiseen esimerkiksi tuulten tai sateiden siivittäminä. Tästä syystä vettä, johon on pulahtamassa, kannattaa aina tarkastella omilla aisteilla ennen uimista.

Sisävedet, joissa on havaittu vähäisesti sinilevää ovat Rymättylän Kirkkojärvi ja Painion Moronperä. Lounais-Suomen merialueella sinilevää on havaittu vähäisesti Mannerveden Iso Marjakarin, Utön, Korpostömin ja Söderbyn vakiohavaintopaikoilla. Runsaasti levää havaittiin Mynälahden sisäosassa Kärmäläisessä sekä Örön ja Jurmon välisellä ulkosaaristoalueella Trunsössä. Tällä viikolla sinilevää havaittiin kahdeksalla vakiohavaintopaikalla. Alkuviikon satelliittikuvien perusteella sinilevää oli pintaveteen kertyneenä laajoilla alueilla eteläisellä Saaristomerellä. Myös Rotarien havaintopaikoilta on havaittu sinilevää vähäisiä määriä. Myös kansalaishavaintoja vähäisistä ja runsaista sinileväesiintymistä on tallennettu kuluneella viikolla useita Järvi-meriwikiin ja vesi.fi-sivuston kautta niin järvien ja kuin merialueenkin osalta.

Pitkän ajan keskiarvoon verrattuna sinilevää esiintyy sisävesissä ajankohtaan nähden hieman tavanomaista vähemmän ja merialueilla hieman tavanomaista enemmän. Sääennusteen mukaan sää jatkuu lämpimänä myös ensi viikolla. Lämmin ja tyyni sää edesauttaa sinilevien runsastumista. Sinilevähavainnot ovat paikallisia, ja sinilevän esiintyminen voi vaihdella vesistön eri osissa. Veden uintikelpoisuus kannattaa aina tarkastaa paikan päällä ennen uimista.

Vähäinen määrä sinilevää ei pääsääntöisesti estä vedessä uimista tai veden käyttöä, kunhan noudattaa tarvittavaa huolellisuutta. Vettä ei tule niellä, ja uimisen jälkeen on suositeltavaa peseytyä iho-oireiden välttämiseksi. Jos sinilevää on vedessä runsaasti, ei vettä tule käyttää saunavetenä, syötävien kasvien kasteluun, eikä talousvetenä keittämisen jälkeenkään. Lapsia sekä lemmikkieläimiä kannattaa pitää silmällä, eikä päästää rantaveteen, sillä he saattavat juoda sinileväistä vettä.

Viikoittain päivittyvää sinilevätilannetta voi seurata Järvi-meriwikistä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiohavaintopaikkojen lisäksi Järvimeriwikin karttakuvassa näkyvät myös Rotarien sinilevähavainnot vastaavalla alueella sekä kansalaisten tallentamat havainnot. Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottaa seurantakaudella oman alueensa sinilevätilanteen muutoksista tarvittaessa torstaisin.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Vakiohavaintopaikkoja tarkkailevat siihen valitut henkilöt, mutta Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaanottaa sinilevähavaintoja myös muualta Lounais-Suomesta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon p. 0295 022 034. Sinilevähavaintoja voi merkitä myös omatoimisesti Järvi-meriwikiin mobiililaitteen Havaintolähetti-sovelluksella. Poikkeuksellisista tai erittäin runsaista sinilevähavainnoista on mahdollisuus lähettää näyte analysoitavaksi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Ennen levänäytteen toimittamista tulee olla yhteydessä ELY-keskukseen (p. 0295 022 034).

Linkkejä:

Lisätietoja:

Harjoittelija Noora Soininen p. 0295 022 034

Ryhmäpäällikkö Sanna Kipinä p. 0295 022 879