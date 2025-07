Siltalan elokuun kirjat

Helsinki by Sauna – Hurmaava pieni opaskirja Helsingin saunoihin ja suomalaiseen saunakulttuuriin 26.6.2025 13:35:24 EEST | Tiedote

Katja Pantzarin pieni tyylikäs opaskirja Helsinki by Sauna esittelee pääkaupungin yleiset saunat ja johdattelee lukijan suomalaiseen saunakulttuuriin yleisemminkin. Ulkomaisten matkailijoiden lisäksi englanninkielinen kirja sopii mainiosti kotimaistenkin matkailijoiden käyttöön – sekä tietenkin myös itse helsinkiläisten! Tunnettu brittiläinen toimittaja Emma O'Kelly, joka on kirjoittanut kaksi saunaa käsittelevää menestysteosta, Wild Sauna ja Sauna, the Power of Deep Heat, suosittelee Pantzarin kirjaa lämpimästi. "At last! What we've all been waiting for – this wonderful guide illuminates Helsinki's thriving sauna culture, offering up hidden gems and old school classics. No one should visit the city without it."