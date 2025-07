Hellejakson myötä sinilevää esiintyy pohjalaismaakunnissa jo runsaammin (Pohjalaismaakunnat)

Sinilevien esiintyminen on usein paikallista ja sinilevää voi esiintyä myös muilla kuin alla mainituilla alueilla. Sinileväseurannan havainnot kertovat tilanteesta havaintopaikalla ainoastaan kyseisenä ajankohtana ja tilanne voi vaihdella nopeasti sääolosuhteiden muuttuessa.

Merialueilla valtakunnalliseen sinileväseurantaan kuuluvilla pisteillä on havaittu runsaasti sinilevää Perämerellä Tankarin havaintopaikalla. Lisäksi Kokkolassa Trullevinniemessä on havaittu hieman sinilevää. Valtakunnallisten havaintopaikkojen lisäksi kansalaishavaintoja on tehty Pietarsaaressa Fäbodassa (Rågårdsskatan) uimarannalla. Sinilevää on havaittu myös Vaasan Sundomissa Kronvikin uimarannalla sekä koirien uimarannalla Myrgrundissa.

Sisävesialueilla valtakunnalliseen sinileväseurantaan kuuluvilla pisteillä on havaittu runsaasti sinilevää Ähtärinjärven Suninsalmella (Alajärven puolella). Lisäksi Ähtärinjärvellä on havaittu hieman sinilevää Ähtärinsalmella, Mekkorannalla ja Ähtärinrannan koulun kohdalla. Myös Purmojärvellä Kauhavalla on havaittu hieman sinilevää kuluneella viikolla. Valtakunnallisten havaintopaikkojen lisäksi kansalaishavaintoja on kuluneella viikolla tehty Lappajärvellä Karvalan uimarannalla sekä Ylipään kohdalla, ja Vimpelin puolella Rantalassa (hieman sinilevää). Pienemmistä vesialueista Seinäjoella sijaitsevalla Tanelinlammella on myös havaittu pieniä määriä sinilevää.

Tarkista levätilanne vielä paikan päällä

Ennen veteen kastautumista tai sen käyttöä on hyvä tarkkailla vettä mahdollisten leväesiintymien varalta. Sinileväkasvustoa on erinäköistä. Jos vedessä on havaittavissa vihertäviä hiukkasia tai vihreäksi värjäytynyttä vettä, on hyvä suorittaa vesilasitesti. Sinilevä nousee seisahtuneessa vedessä noin tunnin kuluessa veden pinnalle. Myös kepillä voi testata, onko kyseessä sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu levä. Jos epäilee vedessä olevan sinilevää, on aina hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta, eikä vettä tule käyttää sauna-, kastelu ja pesuvetenä. Erityisesti pienet lapset ja lemmikkieläimet on syytä pitää poissa leväpitoisen veden lähettyviltä. Tarkista myös kunnan verkkosivuilta mahdolliset paikalliset veden käyttörajoitukset.

Kansalaiset voivat tallentaa Järvi- ja Meriwiki -palveluun omia havaintojaan tukemaan valtakunnallista levätilanteen arviointia. Havaintolähetti-sovelluksella havainnon tallentaminen onnistuu helposti myös puhelimella. Sinilevähavainnoista voi myös ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen leväseurantapuhelimen numeroon 0295 027 990.