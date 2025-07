Mikkelin Musiikkijuhlat alkaa ensi viikolla ja levittäytyy ympäri Etelä-Savoa

Pieksämäen Poleenissa legendaarisen kokoonpanon kanssa esiintyvä Angelika Klas palaa Mikkeliin tauon jälkeen Stardust - Tähtipölyä -konsertin myötä. Angelikan lisäksi lavalla nähdään ketterä jazz-trio Seppo Hovi, Antti Sarpila ja Hannu Rantanen. Ohjelmisto on täynnä rakastettuja ooppera- ja operettisävelmiä, ikivihreitä, tangoa ja jazz-klassikoita ja kaiken kruununa tietenkin Seppo Hovin tarinat esitysten lomassa. Late Night with Stardust - show & dinner esitetään myös Mikkelissä teatteriravintola ILOssa 5.8.

Anttolan kirkossa puolestaan kuullaan hyvin toisentyyppinen jousiorkesterimusiikin konsertti. Baritoni Esa Ruuttunen, Mikkelin kaupunginorkesteri ja kapellimestari Erkki Lasonpalo tulkitsevat lohdullista musiikkia - kirkkokonsertin ohjelmistossa soivat Antonín Dvořákin Raamatulliset laulut, Serenadi jousiorkesterille ja Kari Tikan Armolaulu. Ruuttunen on kiertänyt Etelä-Savoa uransa aikana useaan otteeseen ja on esiintynyt mm. Savonlinnan Oopperajuhlilla yli 20 vuotta.

Yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa on alueen matkailun kasvattamisessa valtava merkitys: Mikkelin Musiikkijuhlien vuoden 2024 kävijätutkimuksen mukaan konserttivieraiden kokonaiskulutuskysynnän kasvu oli juhlaviikon aikana suorina ostoina alueen palveluihin ja tuotteisiin keskimäärin noin 860 000 euroa. Festivaalin medianäkyvyyden arvo ja festivaalin omat suorat ostot alueelta nostavat vuosittaisen talousvaikutuksen yli 2 miljoonaan. Kerrannaisvaikutukset jäävät tutkimuksen ulkopuolelle, ne huomioiden festivaalin vaikutus olisi merkittävästi suurempi.



Ulkopaikkakuntalaisten konserttivieraiden ostot kohdistuvat pääosin majoitus- ja ravintolapalveluihin. 70 prosenttia heistä ilmoitti yöpyvänsä konserttivierailun aikana vähintään yhden yön Mikkelissä. Yli 60 % Musiikkijuhlien konserttivieraista asuu vakituisesti muualla kuin Etelä-Savossa. Tulos vahvistaa käsitystä festivaalin Etelä-Savoon ja Mikkeliin tuomasta kulutuskysynnän lisästä sekä Musiikkijuhlien luomasta matkailun vetovoimasta.

"Mikkelin Musiikkijuhlien ja matkailun yhteistyö on vuosi vuodelta syventynyt ja laajentunut, mistä olemme todella iloisia. Festivaali on matkailun kannalta todella merkittävä. Näen yhteistyössä myös suuren potentiaalin seudun kansainvälisen matkailun kasvattamisen näkökulmasta", toteaa Mikkelin Matkailujohtaja Maisa Häkkinen, Kehitysyhtiö Miksei Oystä.

Vuoden 2025 lipunmyynti on sujunut hyvin, mikä onkin tärkeää festivaalille, jonka rahoituksesta yli puolet tulee pääsylipuista.

"Julkisen rahoituksen osuus toiminnasta on alle 13%, minkä takia lippuja ostava konserttiyleisö, yrityskumppanimme sekä säätiöiden tuki ovat festivaalille todella tärkeitä. Philharmonia Orchestran vierailut on toteutettu Jane ja Aatos Erkon säätiön tuella", kertoo festivaalijohtaja Mirva Helske.

"Yhdessä rakennamme Etelä-Savoon hyvinvointia, joka palvelee koko seutua! Festivaalilla työskentelee kansainvälisten huippuesiintyjien lisäksi paikallisia ja seudulta maailmalle ponnistaneita taiteilijoita sekä monipuolinen kulttuurialan joukko esitystekniikan ammattilaisista tuottajiin ja ravintola-alan työntekijöihin, ja pyrimme tilaamaan tarvitsemamme palvelut ensisijaisesti omalta seudultamme", hän jatkaa.

"Festivaalilla työskentelee myös paikallisia nuoria kesätyöntekijöinä ja se toimii nuorten orkesterisoittajien koulutus- ja konserttipaikkana, mikä edistää omalta osaltaan Suomen orkesterikentän kehitystä", Helske kertoo.