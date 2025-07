Kansan Sivistysrahasto jakoi kuusi palkintoa juhlakonsertissaan Valkeakoskella

Työelämän kehittämispalkinto

Työelämän kehittämispalkinto jaettiin Laboren johtavalle tutkijalle Merja Kauhaselle sekä Teollisuusliiton Hermes-sovellukselle.

Merja Kauhanen on tehnyt vuosikymmenten ajan työelämätutkimusta palkansaajien tasa-arvon ja toimeentulon, työllisyyden sekä monimuotoisen työn mahdollisuuksien kehittämisen puolesta. Hän tuottaa ajantasaista tutkimustietoa työväestön ja työntekijöiden asemasta, työoloista työelämän muutoksessa, työnmurroksessa sekä muutosten vaikutuksesta eri lähtökohdista tulevien työntekijöiden asemaan ja toimeentuloon.

Teollisuusliiton tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttilan johdolla kehittämä Hermes-sovellus on hyvä esimerkki ammattiliittojen digitalisaatiosta ja yhteiskuntavastuusta mm. harmaan talouden ja ihmiskaupan ehkäisyyn. Sovellus on maahan muuttaneiden tukena työnantajan kanssa sopiessa ja toimii perehdyttäjänä laajemminkin Suomessa työskentelyyn ja elämiseen. Monikielisen sovelluksen kieliversiosta toiseen vaihtaminen helpottaa kanssakäymistä silloin, kun työntekijä ja työnantaja puhuvat eri kieltä.

Työväen Kulttuuripalkinto

Työväen Kulttuuripalkinto jaettiin tuottaja, toimittaja, laulaja ja biisintekijä Tiina Pelkoselle sekä toimittaja, tietokirjailija, kitaristi ja laulaja Jukka Haloselle.

Tiina Pelkonen on ollut jo 1970-luvulta aktiivinen kulttuuritoimija työväenliikkeessä. Hän on elämänsä aikana säveltänyt, sanoittanut ja sovittanut satoja lauluja ja tehnyt satoja keikkoja erilaisissa työväenliikkeen tilaisuuksissa.

Jukka Halonen on toiminut monissa viestinnän ja yhteiskunnallisissa tehtävissä. Erityinen lahja hänellä on ollut tuoda ihmisten luettavaksi maamme sotahistoriaa nimenomaan kenttäväen näkökulmasta, erityistarkalla tutkimuksella.

Maarit Feldt-Ranta -palkinto

K. A. Fagerholmin rahaston Maarit Feldt-Ranta -palkinto jaettiin rohkealle ja ennakkoluulottomalle kansanedustaja Pinja Perholehdolle.

Maarit Feldt-Rannan työskentelyssä ja kaikessa toiminnassa yhteiskunnallinen aktiivisuus, yhdenvertaisuus, moniarvoisuus, yhdessä tekeminen ja pohjoismainen yhteistyö olivat merkittävässä roolissa. Maarit Feldt-Ranta -palkinnolla tätä näkyvää ja vahvaa elämäntyötä halutaan pitää yllä myös tulevaisuudessa.

Kääntäjäpalkinto

Irene ja Kalevi Sorsan rahaston kääntäjäpalkinto jaettiin Riina Vuokolle kiinalaisen Yan Lianken Neljä kirjaa suomentamisesta.

Irene ja Kalevi Sorsan rahastossa yhdistyy molempien perustajien elämäntyö ja arvomaailma, kuten KSR:n kaikissa erikoisrahastoissa. Irene Sorsa on kielenkääntäjä ja Kalevi Sorsa päiväkirjan pitämisen ohella kirjoitti runoja ja osallistuipa myös runokilpailuihin. Palkinto jaetaan siis erinomaisen käännöstyön ansioista.

Kirjallisuuden kääntäminen on perusluonteeltaan näkymätöntä työtä, ja usein käännös on sitä onnistuneempi, mitä näkymättömämpi se on -- lukija saa ajatella lukevansa kirjailijan tekstiä ja nauttia kirjailijan ajatuksista mahdollisimman puhtaina eikä mikään muistuta siitä, että jokainen sana ja jokainen lause on suomentajan kirjoittama. Koska itse työssä suomentaja on omasta tahdostaan piilossa, tuntuu sitäkin paremmalta aina kun työn ja sen tekijöiden olemassaolo muistetaan. Olen valtavan iloinen ja kiitollinen palkinnosta omasta puolestani ja valtavan iloinen myös siitä, että käännöskirjallisuuden -- maailmankirjallisuuden -- ja sen tekijöiden ja välittäjien merkitystä tuodaan tälläkin tavalla esiin.

Riina Vuokko