Kokoomuksen Kauma: Yhdistelmävakuutus tuo turvaa moderniin työelämään

”Tänä päivänä on yhä yleisempää, että ihmiset hankkivat toimeentulonsa eri lähteistä. Moni tekee palkkatyön ohessa töitä myös yrittäjänä tai siirtyy uran varrella roolista toiseen. Tällä hetkellä esimerkiksi sivutoimista yrittäjyyttä ei voi vakuuttaa työttömyyden varalle, jos on samanaikaisesti palkkatyössä”, Kauma toteaa.

Monesti on myös epäselvyyttä siitä, kumpana henkilön kannattaa vakuuttaa itsensä: palkansaajana vai yrittäjänä. Molempia ei nykyjärjestelmässä voi tehdä yhtä aikaa.

”Modernissa työelämässä tarvitaan modernia työttömyysturvaa. Nykyjärjestelmässä esimerkiksi monet freelancerit ja luovien alojen työntekijät jäävät väliinputoajiksi, kun tulot koostuvat esimerkiksi erilaisista yrittäjätuloista, palkasta ja apurahoista”, Kauma sanoo.

Kauman mukaan työttömyysturvajärjestelmän on oltava selkeä, ymmärrettävä ja oikeudenmukainen. Hallituksen esitys yhdistelmävakuutuksesta on parhaillaan valmistelussa sosiaali- ja terveysministeriössä, ja esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vuonna 2026.

”Tällä hetkellä moni joutuu arvailemaan, mihin kategoriaan kuuluu ja pelkää tekevänsä väärän valinnan. Yhdistelmävakuutus loisi tarpeellisen kolmannen vaihtoehdon niille, jotka eivät mahdu perinteiseen palkansaajan tai yrittäjän muottiin. Se tuo ennustettavuutta elämään tilanteissa, joissa työ ja toimeentulo eivät ole yksiviivaisia. Vanhentunut työttömyysturvajärjestelmä ei saa olla este sille, jolla halu tehdä työtä on vahva”, Kauma päättää.