Vihreiden Virta: Ranska tunnustaa Palestiinan – joko Suomen hallituksen mielestä on ”oikea aika”, vai seisooko Suomi yhä hallituskriisin pelossa väärällä puolella historiaa?

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kritisoi jälleen jyrkin sanoin Suomen linjaa suhteessa Israelin toimiin Gazassa.

– Suomi seisoo pelkurina historian väärällä puolella vain siksi, että pääministeri pelkää hallituskriisiä. On ilmiselvää, että tilanteessa, jossa Israel käyttää nälänhätää aseena, tappaa lapsia ja apua hakevia siviilejä sekä toteuttaa kansanmurhaa, tulisi käyttää kaikki mahdolliset pakotteet tämän kauheuden lopettamiseksi, Virta vaatii.

– Ranska on ilmoittanut tunnustavansa Palestiinan. Suomen kanta on tähän asti ollut, että ”nyt ei ole oikea aika”, vaikka on selvää, että oikea aika olisi ollut jo kauan sitten. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on todennut, että Suomi odottaa tunnustamisen kanssa isojen valtioiden, kuten Ranskan, liikkeitä. Nyt Ranska toimii – mutta muuttuuko Suomen linja, pääministeri Orpo?

Virta kritisoi myös sitä, ettei Suomi kannata assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä, mikä olisi konkreettinen keino painostaa Israelia. Vihreät ovat vaatineet tätä aiemmin muun muassa eduskunnassa.

– Nukkuvatko kokoomuksen ja RKP:n ministerit todella yönsä hyvin, tietäen, että samaan aikaan, kun Israel näännyttää lapsia nälkään, Suomessa keskitytään pitämään pienpuolue kristillisdemokraatit tyytyväisinä, jotta hallitus pysyy kasassa? Virta kysyy.

Virran mukaan pääministerin on nyt valittava: joko hän sanoo suomalaisille suoraan, että Suomi ei toimi, koska kokoomus haluaa pitää perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit hallituksessa – tai hän muuttaa linjansa ja alkaa vaatia kovempia toimia Gazan nälänhädän lopettamiseksi.

– Siellä kuolee lapsia vain siksi, ettei ruokaa päästetä perille. Mitä muuta se on kuin murhaamista? Ja Suomen hallitus katsoo sivusta. Hävettää ja turhauttaa. Tätä menoa lapsemme joutuvat lukemaan historian kirjoista, kuinka tämän hetken päättäjät antoivat kaiken tapahtua, kun kansainvälinen yhteisö ei painostanut Israelia lopettamaan – ja he tulevat kysymään meiltä: miksi? Miksi näitä palestiinalaisia lapsia ei yritetty pelastaa? Mitä te silloin heille vastaatte, pääministeri Orpo? Virta tivaa.

– Vihreät ovat vaatineet ja vaativat, että Suomi tunnustaa Palestiinan, vaatii EU:ssa Israelin assosisaatiosopimuksen jäädyttämistä ja tekee osaltaan kaikki tarvittavat toimet Gazan nälänhädän ja kärsimyksen lopettamiseksi. Suomi voi olla kokoaan suurempi toimija osana kansainvälistä yhteisöä ja nyt jos koskaan roolia tulisi ottaa, Virta päättää.