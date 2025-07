Mediakutsu: Työministeri Matias Marttinen haastateltavissa Lappeenrannassa 28.7.2025

Metsäteollisuusyhtiö UPM suunnittelee lopettavansa paperintuotannon Kaukaan tehtaalla Lappeenrannassa ja keskittävänsä päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotannon Suomessa Raumalle.



Työministeri Matias Marttinen vierailee Lappeenrannassa maanantaina 28.7.2025. Hän tapaa Kaukaan tehtaan luottamusmiehiä, johtoa sekä alueen edustajia.



Työministeri on median haastateltavissa maanantaina 28.7.2025 klo 14–14.30 Lappeenrannassa Kaukaan kerholla (osoite: Kaukaankatu 26, 53200 Lappeenranta). Kerhon piha-alueella on autoille paikoitustilaa, ja käynti on pääovista.