Vastasyntyneiden suojaus RS-virusinfektioita vastaan alkaa elokuussa

Vastasyntyneiden suojaus tulevaa RS-viruksen infektiokautta vastaan alkaa Kanta-Hämeessä elokuun alussa. Vastasyntyneille ja vakavan RSV-infektion riskiryhmiin kuuluville, alle yksivuotiaille lapsille tarjotaan jälleen tähän tarkoitukseen kehitettyä vasta-ainetta, nirsevimabia.

Suomessa suojaus oli käytössä ensimmäisen kerran talvella 2024–2025. Sen todettiin antavan tehokasta suojaa RS-viruksen aiheuttamia vakavia sairastumisia ja sairaalahoitoja vastaan.

Suojaus on vapaaehtoinen ja perheille ilmainen. Suojauksen saa joko synnytyssairaalasta tai lastentautien poliklinikalta. Vastasyntyneiden suojaus alkaa Kanta-Hämeen keskussairaalan synnytysosastolla 1. elokuuta ja riskiryhmäläisten suojaus 1. lokakuuta lastentautien poliklinikalla Hämeenlinnassa.

Nirsevimabi on tutkittu ja turvallinen

Nirsevimabi on tutkimuksissa ja seurannassa todettu turvalliseksi ja tehokkaaksi. Se antaa kerta-annoksena suojan epidemia-ajaksi RS-virusta vastaan.

RS-virus (respiratory syncytial virus, RSV) on maailmanlaajuisesti yksi yleisimmistä sairaalahoitoon johtavista hengitystieinfektioiden aiheuttajista pienillä lapsilla. Suomessa RS-virus aiheuttaa vuosittain epidemian pienten lasten keskuudessa tyypillisesti marras–huhtikuussa.

Valtakunnallisesti RSV-infektio johtaa vuosittain noin 1 000 alle yksivuotiaan lapsen sairaalahoitoon. Alle 3 kuukauden ikäisillä lapsilla riski vakavasta RSV-taudista ja tehohoitoon joutumisesta on erityisen suuri, ja noin joka kuudes sairaalaan joutunut lapsi on riskissä joutua tehohoitoon.

Nirsevimabin on todettu erityisesti pienimmillä lapsilla vähentävän RS-viruksen aiheuttamia vaikeita tautimuotoja ja tehohoidon tarvetta 80-90 prosenttia. Suojateho lievempiä muotoja vastaan on samaa luokkaa.

Nirsevimabi on vasta-ainevalmiste, ei rokote. Vasta-aineet häviävät vähitellen lapsen elimistöstä, ja näin saatava suoja muistuttaa raskausaikana äidistä lapseen siirtyvistä suojavasta-aineita, jotka antavat luonnollista suojaa vastasyntyneelle äidin sairastamia infektioita vastaan.

Oma Häme tarjoaa nirsevimabisuojaa kaikille 1.8.2025 jälkeen syntyville lapsille sekä epidemian alkaessa alle yksivuotiaille lapsille, jotka kuuluvat vaikean RSV-infektion riskiryhmiin.

Riskiryhmiin kuuluvat:

• alle 29 raskausviikolla syntyneet keskoset

• raskausviikolla 29-36+6 syntyneet lievästi ennenaikaiset lapset, joilla on alle kouluikäisiä sisaruksia

• lapset, joilla on leikkaushoitoa odottava synnynnäinen sydänsairaus

• lapset, joilla on vaikea immuunipuutos

• lapset, joilla on Downin syndrooma