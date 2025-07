MTV:n elokuun kärkitärpit: Tanssii Tähtien Kanssa, Salatut elämät, Real Housewives of London, Love Island USA, dokumentti Thank You Very Much, Suomen MM-ralli ja UEFA Super Cup

KOTIMAISET OHJELMAT

Salatut elämät

ma 11.8. alkaen

MTV Katsomo, MTV3

Salatut elämät palaa kesätauoltaan fanien riemuksi 11.8. Syyskaudella Ismo löytää itsestään aivan uudenlaisen vaihteen – nimittäin leipälajissaan eli katkeran tilityksen jalossa taidossa. Harvemmin se kuitenkaan kohentaa oloa tai tilannetta. Kalle aistii silti totuuden länkytyksen lomasta. Pihlajakadulla on pitkään pidetty kulissia yllä, mutta nyt on tullut aika riisua viimeisetkin maskit. Kun totuus on lyönyt kasvoille, saattaa uusi aisapari tai ihailun kohde löytyä aivan uudesta osoitteesta. Entä minkä verran on sopivaa pettää kumppaniaan? Tätäkin kelailee useampi. Noutaja löytää jälleen tiensä Pihlajakadulle.

MTV Katsomo+ -tilauksella Salkkarit palaa katsottavaksi jo perjantaina 8.8. Tilaajille julkaistaan aina viikon jaksot kerralla.

Tanssii Tähtien Kanssa

su 31.8. klo 19.30 alkaen

MTV Katsomo, MTV3

Syksyn säihkyvin viihdespektaakkeli Tanssii Tähtien Kanssa täyttää 18 vuotta ja täysi-ikäisyyttä juhlitaan näyttävämmin kuin koskaan! Useilla Kultainen Venla -palkinnoilla kruunattu koko kansan suosikki tarjoaa tänä syksynä ripauksen rohkeutta, annoksen aikuisuutta ja rutkasti yllätyksiä.

Lavalle astelee jälleen säkenöivä joukko uusia tähtipareja. Mukana on rakastettuja artisteja, tunnettuja viihdemaailman kasvoja ja urheilun huippuja. Parketilla nähdään ensiaskeleita, suuria tunteita ja rohkeita vetoja. Tämän kauden tansseissa näkyy sekä elämänkokemus että leikkimielinen hurma.

Kauden avausjakso esittelee uudet tanssiparit. Suorat lähetykset alkavat 7.9.

KANSAINVÄLISET OHJELMAT

Matthew Perry: A Hollywood Tragedy

su 3.8. klo 20

Nyt MTV Subilla

Matthew Perry oli huippusuositun Frendit-komediasarjan tähti, jonka kuolema järkytti maailmaa vuonna 2023. Mies rakastetun Chandlerin hahmon takana oli taistellut koko ikänsä riippuvuuksia vastaan. Dokumentissa käsitellään tapauksen viranomaistutkintaa ja Perryn kohtaloksi koitunutta ketamiinia, jota käytetään myös masennuksen hoitoon.

Dokumentti on julkaistu aiemmin MTV Katsomossa.

Murhamysteeri merellä, kausi 2

(The Good Ship Murder)

su 3.8. klo 19 alkaen

MTV Katsomo, MTV Ava

Toinen tuotantokausi aurinkoisiin maisemiin sijoittuvasta rikosdraamasta alkaa.

Jack Grayling on tehnyt uranvaihdoksen rikospoliisista luksusristeilijän laulajaksi, mutta hän ei pääse nauttimaan leppoisasta elämästään matkustajien syyllistyessä alinomaa raakoihin rikoksiin. Grayling ratkoo juttuja hemaisevan mutta etäisen yliperämies Kate Woodsin kanssa.

Kauden kahdeksan jaksoa julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahdissa.

Daydreamer, kausi 1

ma 4.8. klo 17 alkaen

MTV Katsomo, MTV Ava

Uutta katsottavaa Golden Boy -faneille!

Koukuttavassa turkkilaissarjassa uhkavaatimuksen vanhemmiltaan saanut Sanem joutuu etsimään äkkiä itselleen töitä. Onneksi mainostoimistossa, jossa Sanemin sisko Leyla on töissä, sattuu olemaan paikka auki.

MTV Katsomo+ -tilaajille viikon jaksot kerralla julki maanantaisin.

Grand Designs - unelma-asunnot, kausi 21

ma 4.8. klo 18 alkaen

MTV Katsomo, MTV Ava

Ikoninen arkkitehtuuriohjelma palaa MTV:lle uusin jaksoin juontaja Kevin McCloudin luotsaamana.

Unelma-asunto auringon alta: Toteutuiko unelma?, kausi 1

(A Place in the Sun: What happened next?)

ma 4.8. klo 19 alkaen

MTV Katsomo, MTV Ava

Ohjelman asiantuntijat ottavat selvää, mitä kuuluu unelma-asuntonsa etelän lämmöstä löytäneille, aiemmin ohjelmassa nähdyille henkilöille.

Miltä heidän elämänsä näyttää nyt – toteutuivatko unelmat?

Murha paratiisissa, kausi 9

(Death in Paradise)

pe 8.8. klo 21 alkaen

Nyt MTV3-kanavalla

Brittiläisessä rikossarjassa tavoilleen uskollinen rikospoliisi lähetetään rennolle Saint Marien paratiisisaarelle Karibialle tutkimaan rikoksia.

Yhdeksännen kauden avausjaksossa saarella tapahtuu kaksi murhaa, josta kummastakin epäillään paholaisnaamariin pukeutunutta miestä, on poliisivoimilla lähes kirjaimellisesti piru merrassa. Taustalta paljastuu veljesten vihanpitoa.

Kausi on julkaistu aiemmin MTV Katsomossa.

Midsomerin murhat, kausi 21

(Midsomer Murders)

su 10.8. klo 20 alkaen

MTV Katsomo, MTV3

Sarjassa heittäydytään rikosylikomisario Barnabyn seuraan hänen selvittäessään Midsomerin asukkaiden synkkiä salaisuuksia.

Kauden avausjaksossa vuotuinen tanssikilpailu tuo Midsomeriin säihkettä ja glamouria, mutta hymyjen alla kytevät vanhat kaunat, ja voitontahto ajaa epätoivoisiin tekoihin. Isän vierailu koettelee ylikomisario Barnabyn hermoja.

The Cuckoo, kausi 1

ti 12.8. klo 21.30

Nyt MTV Avalla

Maaseudulla asuvien Nickin ja Jessican kotiin muuttaa alivuokralaiseksi omituiselta vaikuttava Sian, joka alkaa tehdä lähempää tuttavuutta perheen Alice-tyttären kanssa. Nick ei siedä uutta vuokralaista, joka on hänen mielestään tullut vain sekoittamaan perheen entisestään. Jessican mielestä Nick vain syyttää Siania turhaan itse aiheuttamistaan avio-ongelmista.

Neliosainen jännityssarja on julkaistu aiemmin MTV Katsomossa.

No Escape

ke 13.8. alkaen

Maksutta MTV Katsomossa ja MTV Katsomo+ -tilauksella

Australian rannikon edustalta löytyy ajelehtiva purjevene. Vene on hyvin varusteltu, ja täynnä matkustajien henkilökohtaisia esineitä – mutta missä kaikki ihmiset ovat?

Sarjan päähahmot ovat välivuotta viettävät Lana ja Kitty, jotka jättävät Lontoon taakseen ja suuntaavat Filippiinien lämpöön varastetuilla luottokorteilla varustettuina. Luvassa on seikkailu täynnä bileitä, rantoja ja seksiä. Kaksikon tie johtaa luksusveneelle, ja välivuosi saa odottamattoman käänteen.

Jännittävä mysteerisarja perustuu Lucy Clarken romaaniin The Blue.

MTV Katsomo+ -tilauksella kaikki jaksot julkaistaan kerralla katsottavaksi. Maksutta julkaistaan yksi jakso viikossa.

The Hardacres, kausi 1

pe 15.8. klo 21.30

Nyt MTV Avalla

Briteissä katselulistojen kärkeen noussut historiallinen draamasarja seuraa Hardacren perhettä heidän nousussaan ryysyistä rikkauksiin. Kun työväenluokkainen perhe etenee karusta kalastajaelämästä hienoon maalaiskartanoon 1890-luvun Yorkshiressa, pätee jälleen iänikuinen kysymys: tuoko raha onnea?

Työläisperhe Yorkshiren kalasatamassa on vaarassa menettää työnsä ja kotinsa isän onnettomuuden myötä. Pienellä neuvokkuudella perhe välttää perikadon ja nousee ryysyistä rikkauksiin, mutta kartanoelämä 1890-luvun Englannissa ei luonnistu noin vain.

Brittiläinen pukudraama perustuu C.L. Skeltonin kirjasarjaan.

Jaksot on julkaistu MTV Katsomossa.

Real Housewives of London, kausi 1

ma 18.8. alkaen

MTV Katsomo+ -tilauksella

Real Housewives -ilmiö saapuu vihdoin Lontooseen! Kuusi säkenöivää naista tasapainoilee kunnianhimon, perheen ja ystävyyden välillä kaupungissa, jossa vanha raha kohtaa uudet juorut. Olipa kyseessä ylellinen illallinen luksuskartanossa Chelseassa, pakomatka skotlantilaiseen linnaan tai sovintoyritys samppanjalasien kilinässä, nämä naiset navigoivat elämää omilla ehdoillaan.

Mukana ovat julkkisstylisti ja muotivaikuttaja Juliet Angus sekä jet set -elämästä nauttiva kauneusalan yrittäjä Amanda Cronin. Entinen Real Housewives of Jersey -tähti Karen Loderick-Peace puolestaan valmistautuu oman muotibrändinsä lanseeraukseen samalla, kun entinen Miss Galaxy Universe Juliet Mayhew järjestää huippuluokan tapahtumia maailman vaativimmille eliittiasiakkaille. Panthea Parker on korkean profiilin elämäntyylistä ja nimekkäästä tuttavapiiristään tunnettu Mayfairin yöelämän legenda. Nessie Welschinger taasen on kuninkaallisten suosima kakkuvelho, jonka luomuksia on tarjoiltu myös kuningatar Elisabet II:n 90-vuotispäivillä.

Uutta sarjaa seurataan MTV Katsomossa tuoreeltaan brittitahtiin.

Dead and Buried, kausi 1

ma 18.8. alkaen

Maksutta MTV Katsomossa ja MTV Katsomo+ -tilauksella

Neliosainen Dead and Buried kertoo Cathystä (Annabel Scholey), joka törmää sattumalta kadulla veljensä murhaajaan Michaeliin (Colin Morgan). Michael tuomittiin murhasta 20 vuotta sitten, ja nyt hän on vapautunut vankilasta.

Menneisyyden haamujen piinaama Cathy saa pakkomielteen Michaelista ja alkaa kostonhimoisena häiritä tämän elämää.

Sarjan on luonut Doc Martin -sarjan käsikirjoittaja Colin Bateman.

MTV Katsomo+ -tilauksella kaikki jaksot julkaistaan kerralla. Maksutta jaksoja julkaistaan yksi viikossa.



Love Island USA, kausi 7

ke 20.8. alkaen

MTV Katsomo+ -tilauksella

Rakkauden kesä jatkuu, kun Love Island USA:n tuorein kausi rantautuu MTV Katsomoon. Katseluennätyksiä uusilla jaksoillaan rikkoneen kauden juontaa Ariana Madix.

MTV Katsomo+ -tilaajille koko kausi julkaistaan kerralla. Maksutta jaksoja julkaistaan yksi päivässä.

The Gold, kausi 2

ma 25.8. alkaen

Maksutta MTV Katsomossa ja MTV Katsomo+ -tilauksella

Vuonna 1983 tapahtuneesta kultaryöstöstä ja sen jälkilöylyistä kertova draamasarja The Gold jatkuu uusin jaksoin.

Loistoarvioita kerännyt sarja on saanut ylistystä myös näyttelijäsuorituksistaan: esimerkiksi etsivä Brian Boycea esittävän Hugh Bonnevillen (Downton Abbey) työtä on kuvailtu järisyttävän hyväksi.

Sarjan kakkoskausi saadaan tuoreeltaan Briteistä MTV Katsomoon. MTV Katsomo+ -tilaajille koko kausi julkaistaan kerralla. Maksutta jaksoja julkaistaan yksi viikossa.

Unelmatalo Australiassa

(Dream Home Australia)

ti 26.8. klo 18 alkaen

MTV Katsomo, MTV Ava

Unelmatalo Australiassa on uusi remppasarja, jossa kuusi kahden hengen tiimiä kilpailee toisiaan vastaan remontoimalla toistensa koteja. Jokaisessa jaksossa tiimit saavat tehtäväkseen uudistaa kodin sisätiloja ja julkisivua. Kilpailun lopussa eniten pisteitä saanut tiimi voittaa.

The Rookie, kausi 6

ti 26.8. klo 22.35

Nyt MTV3-kanavalla

Uuden kauden avauksessa tiimi yrittää toipua aiemmista iskuista. Heidän on otettava selvää, miksi poliisia vastaan iskettiin ja onko taustalla laajempi suunnitelma. Nolan kokee vastoinkäymisiä viimeisenä työvuorona ennen häitä.

Suositun poliisisarjan kuudes kausi on julkaistu aiemmin MTV Katsomossa.

LEFFAPOIMINTOJA

Vares-elokuvien putki

la 2.8. alkaen

MTV Subilla

MTV Subilla nähdään tuhti Vares-leffojen putki - peräti yhdeksän elokuvasarjan ensimmäistä osaa. Reijo Mäen kirjoihin perustuvat elokuvat seuraavat turkulaista yksityisetsivä Reijo Varesta.

1.8. klo 21.00 Vares - Yksityisetsivä

2.8. klo 21.05 Vares 2 - Jäätynyt enkeli

8.8. klo 21 Vares - Pahan suudelma

9.8. klo 21.00 Vares - Huhtikuun tytöt

15.8. klo 21.00 Vares - Sukkanauhakäärme

16.8. klo 21.00 Vares - Kaidan tien kulkijat

22.8. klo 21.00 Vares - Uhkapelimerkki

23.8. klo 21.00 Vares - Pimeyden tango

29.8. klo 21.00 Vares - Sheriffi

Flummelit

la 2.8. alkaen

MTV Katsomo ja MTV3

Koko perheen animaatioelokuvassa Op ja Ed ovat flummeleita, jotka aikakukka imaisee tulevaisuuteen. Seikkaillessaan ajan ja historian halki ne törmäävät puuttolaisiin, sukupuuttoon kuolleiden eläinten porukkaan, ja käy ilmi, että vain Op ja Ed voivat pelastaa oman lajinsa niitä uhkaavalta sukupuutolta. Yhdysvallat 2021.

Thank You Very Much

to 7.8. alkaen

MTV Katsomo+ -tilauksella

Myös MTV:n maksukanavilla

Vuonna 2023 valmistunut dokumentti Thank You Very Much kertoo viihdyttäjä, performanssitaiteilija, koomikko ja näyttelijä Andy Kaufmanin elämästä ja urasta.

Dokumentissa ääneen pääsevät muun muassa näyttelijät Steve Martin ja Danny DeVito sekä Kaufmanin kanssa yhteistyötä tehnyt Bob Zmuda.

Flipside

to 14.8. alkaen

MTV Katsomo+ -tilauksella

Myös MTV:n maksukanavilla

Ohjaaja Chris Wilcha syväluotaa dokumentissa keskeneräisiä filmiprojektejaan muun muassa jazzvalokuvaaja Herman Leonardista, ja palaa teinivuosiensa Flipside-levykauppaan New Jerseyssä. Ylistetty henkilökuva elämästä, urasta ja luovuudesta. Yhdysvallat 2023.

URHEILU

UEFA Super Cup

ke 13.8. klo 21.00

MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella ja MTV Subilla

MTV:n jalkapallosyksyn käynnistää UEFA Super Cup, jossa Mestarien liigan voittaja PSG ja Eurooppa-liigan voittaja Tottenham kohtaavat toisensa..

Udinessa pelattavaa ottelua ennakoidaan MTV Katsomossa ja MTV Subilla kello 21 alkaen ja itse ottelu käynnistyy kello 22.

La Liga

pe 15.8. alkaen

MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella

Myös MTV:n maksukanavilla

Espanjan jalkapallotähdet ovat taas täällä! Real Madrid lähtee uuden päävalmentaja Xabi Alonson johdolla haastamaan hallitsevaa mestaria, Hansi Flickin Barcelonaa.

johdolla haastamaan hallitsevaa mestaria, Barcelonaa. MTV Katsomossa nähdään mahdollisuuksien mukaan kauden kaikki ottelut, joista kiinnostavimmat jokaiselta kierrokselta suomeksi selostettuna. Otteluita nähdään myös MTV:n maksukanavilla.

Serie A

la 23.8. alkaen

MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella

Myös MTV:n maksukanavilla

Hallitseva mestari Napoli lähtee puolustamaan Scudettoa Antonio Conten johdolla ja Kevin De Bruynen kaltaisten tähtihankintojen vahvistamana. MTV Katsomo on Italian jalkapallon pääsarjan koti myös uudella kaudella.

johdolla ja kaltaisten tähtihankintojen vahvistamana. MTV Katsomo on Italian jalkapallon pääsarjan koti myös uudella kaudella. MTV Katsomossa nähdään mahdollisuuksien mukaan kauden kaikki ottelut, joista kiinnostavimmat jokaiselta kierrokselta suomeksi selostettuna. Otteluita nähdään myös MTV:n maksukanavilla.

Mestarien liigan karsinnat

19.8. alkaen

MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella

Myös MTV:n maksukanavilla

MTV Katsomon Mestarien liiga -kausi starttaa jo elokuussa, jolloin pelataan viimeinen pudotuspelikierros. Kaksiosaisella kierroksella ratkaistaan viimeiset seitsemän paikkaa syyskuussa alkavaan liigavaiheeseen.

Ensimmäiset osaottelut pelataan 19.-20.8. ja toiset kohtaamiset ovat vuorossa 26.-27.8.

Kaikki ottelut ovat katsottavissa MTV Katsomosta sekä muusta urheilutarjonnasta riippuen myös MTV:n maksukanavilta.

MOOTTORIURHEILU

MM-ralli

to 31.7. alkaen

MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella

MTV3- ja MTV Sub -kanavilla

Myös MTV Max -kanavalla

MM-rallikauden kohokohta on käsillä! Maailman kovimmat kuljettajat kisaavat Keski-Suomen nopeilla sorateillä 31.7.-3.8. Kalle Rovanperä jahtaa yhä uransa ensimmäistä Suomen MM-rallin voittoaan.

MTV3- tai MTV Sub -kanavalla nähdään jokaisena ajopäivänä suora erikoiskoe rallistudion kera. Kaikki erikoiskokeet ja studiolähetykset ovat katsottavissa MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella.

MM-rallikausi jatkuu Paraguayn sorakisalla 28.-31. elokuuta. Paraguayn kisa on ensimmäistä kertaa mukana MM-kalenterissa.

Suomen MM-rallin lähetyskokonaisuus:

Torstai 31.7.

31.7. klo 9.45 Shakedown (Ruuhimäki)

31.7. klo 19.30 MM-rallistudio, myös MTV3

31.7. klo 20.00 EK 1 (Harju 1), myös MTV3

31.7. klo 21.00 MM-rallistudio, myös MTV3

31.7. klo 22.35 Rallisirkus, myös MTV3

Perjantai 1.8.

1.8. klo 7.40 MM-rallistudio

1.8. klo 8.00 EK 2 (Laukaa 1), EK 3 (Saarikas 1)

1.8. klo 10.10 EK 4 (Myhinpää 1)

1.8. klo 11.40 EK 5 (Ruuhimäki 1)

1.8. klo 13.00 Service park

1.8. klo 14.20 EK 6 (Laukaa 2), EK 7 (Saarikas 2)

1.8. klo 16.50 EK 8 (Myhinpää 2)

1.8. klo 18.20 MM-rallistudio, myös MTV Sub

1.8. klo 18.30 EK 9 (Ruuhimäki 2), EK 10 (Harju 2) myös MTV Sub

1.8. klo 20.15 MM-rallistudio

1.8. klo 22.35 Ralliextra, myös MTV3

Lauantai 2.8.

2.8. klo 7.40 MM-rallistudio

2.8. klo 8.00 EK 11 (Parkkola 1)

2.8. klo 9.30 EK 12 (Västilä 1), EK 13 (Päijälä 1)

2.8. klo 11.50 EK 14 (Leustu 1)

2.8. klo 13.30 Service park

2.8. klo 14.40 EK 15 (Parkkola 2)

2.8. klo 16.30 EK 16 (Västilä 2), EK 17 (Päijälä 2)

2.8. klo 18.45 MM-rallistudio, myös MTV Sub

2.8. klo 19.00 EK 18 (Leustu 2), myös MTV Sub

2.8. klo 19.58 MM-rallistudio, myös MTV Sub

2.8. klo 20.30 Service park

2.8. klo 22.35 Ralliextra, myös MTV3

Sunnuntai 3.8.

3.8. klo 10.00 MM-rallistudio

3.8. klo 10.30 EK 19 (Ouninpohja 1)

3.8. klo 12.30 MM-rallistudio, myös MTV3

3.8. klo 13.00 EK 20 (Ouninpohja 2, Power Stage), myös MTV3

3.8. klo 14.30 MM-rallistudio, myös MTV3

3.8. klo 19.20 Ralliextra, myös MTV3



EM-ralli

MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella

Myös MTV Max -kanavalla

Rallin EM-sarjassa ajetaan 15.-17.8. Tshekin asfalttiralli. MTV Katsomossa nähdään EM-sarjan kaikki erikoiskokeet suorana ja englanniksi selostettuna.

Motocrossin MM-sarja

MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella

Myös MTV:n maksukanavilla

Motocrossin MM-sarjassa on luvassa kolme kilpailua. MTV Katsomossa nähdään jokaisen viikonlopun MXGP:n viimeinen kilpailu englanniksi selostettuna. Lähetykset esitetään muusta urheilutarjonnasta riippuen myös MTV:n maksukanavilla.

Elokuun MXGP-kisat:

3.8. MXGP Motocross: Belgia

17.8. MXGP Motocross: Ruotsi

24.8. MXGP Motocross: Hollanti

MUU URHEILU

Timanttiliiga

MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella

Myös MTV:n maksukanavilla

Maailman kovimman yleisurheilusarjan kausi huipentuu! Elokuulle mahtuu vielä kolme osakilpailua sekä näyttävä loppuspektaakkeli, Zürichin kaksipäiväiset finaalit.

Lähetysten selostuksesta vastaavat Antero Mertaranta ja Mika Saukkonen . Asiantuntijana toimii Tommi Evilä .

ja . Asiantuntijana toimii . Kaikki Timanttiliiga-lähetykset ovat katsottavissa MTV Katsomosta. Zürichin finaalien 2. päivän lähetystä seurataan suorana myös MTV Subilla kello 19.25 alkaen.





Timanttiliigan lähetykset:

16.8. klo 17 Timanttiliiga: Sleesia

20.8. klo 21.00 Timanttiliiga: Lausanne

22.8. klo 21 Timanttiliiga: Bryssel

27.8. klo 18.25 Timanttiliiga: Zürich / 1. päivä

28.8. klo 19.25 Timanttiliiga: Zürich / 2. päivä, myös MTV Sub

World Athletics Continental Tour Gold

ti 12.8.

MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella

Myös MTV:n maksukanavilla

MTV Katsomon yleisurheilukattauksen viimeistelee huipputason kisa Unkarin Budapestistä. Suora lähetys 12.8. kello 18.30 alkaen.

ATP-tennis

MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella

Myös MTV:n maksukanavilla

Tiukka tenniskattaus tarjoaa kaksi peräkkäistä ATP 1000 -turnausta. Torontossa kisataan 26.7.-7.8. ja herkku jatkuu heti perään 5.-18.8. Cincinnatissa.

Lisäksi nähdään ATP 250 Winston-Salem Open 17.-23.8.

MTV Katsomon tennistarjonta sisältää ATP-kiertueen kaksinpelejä suorana. Lisäksi seurataan mahdollisuuksien mukaan suomalaisten otteita myös nelinpeleissä.

Ravit

MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella

Myös MTV:n maksukanavilla

Raveja seurataan vuoden ympäri ja lähes päivittäin. Lähetykset ovat katsottavissa MTV Katsomosta sekä muusta urheilutarjonnasta riippuen myös MTV:n maksukanavilla.

HUOM. Muutokset ohjelmistossa ovat mahdollisia. Varmista lähetysajat aina pressisivuston ohjelmaoppaasta tai hakemalla ohjelman nimellä.