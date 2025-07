Kokoomuksen Kopra: Gazan humanitaarinen tilanne on hirveä

”Jo pitkään Gazan humanitaarinen tilanne on ollut todella vaikea ja lähes kolmannes pienistä lapsista kärsii vakavasta aliravitsemuksesta. Juuri lapsia kohdannut mittava kärsimys on tehnyt tästä sodasta erityisen raa’an. Nyt on raportoitu, että myös avustustyöntekijät uhkaavat nääntyä nälkään. Tilanne Gazassa on hirveä”, Kopra toteaa.

Kopran mukaan kokoomus ei voi mitenkään hyväksyä avustuskuljetusten estämistä ja ruokaa hakevien gazalaisten tulittamista.

”Ruokapulan taustalla ei ole mitään luonnollisia syitä, vaan lukuisat avustuskuljetukset odottavat jatkuvasti pääsyä Gazaan. Kuljetusten estäminen on yksiselitteisen väärin”, Kopra sanoo.

Kopran sanoo, että pysyvä aselepo on saatava välittömästi.

”Sodan kärsimysten on loputtava. Israelin on noudatettava kansainvälistä oikeutta ja lopetettava nälän aseistaminen siviilejä vastaan. Samalla Hamasin on luovutettava panttivangit. Muuta tietä ulos tästä tilanteesta ei ole”, Kopra päättää.