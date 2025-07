Sami Lotilan Suomalaiset lavatähdet - Unohtumattomia tarinoita -kirja ilmestyy 29.7.2025!

Suomi on tanssilavojen ja paritanssien luvattu maa. Maatamme kiertää väsymättä suuri määrä iskelmälaulajia ja -yhtyeitä, joista osa on ollut alalla vuosia ja osa vuosikymmeniä. Raudanlujan ammattitaidon lisäksi tälle porukalle on yhteistä intohimoinen suhtautuminen omaan työhön, jonka perusajatus on tarjota suomalaisille viihdettä ja hyviä fiiliksiä – sekä tanssin muodossa myös liikuntaa.

Kirja sisältää kymmenittäin tarinoita ja ihmiskohtaloita, joista jotkut ovat hauskoja ja toiset melkein uskomattomia– ja monet myös traagisia. Tangokuninkaista ja -kuningattarista mukana ovat Kyösti Mäkimattila, Heidi Pakarinen, Jaska Mäkynen ja Mikko Kilkkinen. Kokonaan oma osansa kirjassa on Katri Helenalla, ja tilaa tarinoissa saa myös muun muassa Danny.

Suomen tanssilavoista ja keikkapalkkioistakin kirjassa kertoo myös Suomen kenties tunnetuin tanssien järjestäjä, Jouko ”Jokkeri” Elevaara.

Kirja julkaistaan 29.7.2025.

Kirjan kustantaja on Readme.fi.

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi