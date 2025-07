Kokoomuksen Wallinheimo: Luottoluokituksen vahvistuminen edellyttää laajaa sitoutumista velkaantumisen taittamiseen

Luottoluokituksen lasku on Wallinheimon mukaan vakava asia ja kertoo siitä, että julkisen talouden sopeuttaminen olisi pitänyt aloittaa jo paljon aiemmin.

”Orpon hallitus on toteuttanut jo nyt mittavat sopeutukset julkiseen talouteen. Odotettua heikompi suhdannekehitys, Venäjän hyökkäyssota ja Trumpin tullit ovat kuitenkin hidastaneet talouskasvua ja vaikeuttaneet julkisen talouden tasapainottamista. Toisaalta väestön ikääntyminen, puolustusmenojen kasvu ja yhä suuremmat korkomenot kasvattavat julkisia menoja. Ilman hallituksen toimia velkaantumiskäyrä olisi huomattavasti jyrkempi ja luottoluokituksen tasoa voidaan vain arvailla”, Wallinheimo toteaa.

Kokoomus on valmis uusiin, tilanteen vaatimiin sopeutuksiin vielä hallituskauden aikana.

”Meidän sitoutumistamme julkisen talouden sopeuttamiseen ei tarvitse epäillä. On kuitenkin ollut alusta asti selvää, että urakka vaatii useamman hallituskauden. Me haluamme nähdä, että myös oppositiopuolueet sitoutuvat uskottavasti julkisen talouden tervehdyttämiseen ja hyvinvointipalveluiden pelastamiseen. Tästä ei valitettavasti vielä ole saatu mitään takeita. Päinvastoin oppositiosta on väläytelty taas uusia menokohteita. Suomi tarvitsee pidemmän aikavälin näkymää julkisen talouden tasapainottamisesta”, Wallinheimo sanoo.