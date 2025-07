Eurojackpotista 58,3 miljoonaa euroa voittanut mies: ”Aamulla tarkistin rivini Meripäivien jälkeen lauantaiaamuna”

- Olinhan minä Kotkan Meripäivillä ja siinä sitten lauantaina aamusella heräilin niiden jälkeen. Katsoin Facebookin Puskaradiosta, että joku oli jakanut sinne linkin Ilta-Sanomien uutisen voitosta, että jättipotti osui Kotkaan. Ajattelin, että no jopas siinä on jollakin osunut onni kohdalleen, voittaja kertoi.



- Luin siitä uutisesta, että joku nettipelaaja voitti. Sitten muistin, että olenhan minäkin lotonnut netissä. Menin tarkistamaan oman pelitilini ja katsoin Eurojackpotin rivin ja siinä luki, että voitin.



- Ei ampunut systeemi serpentiiniä näytölle, mutta kyllä siellä se voitto luki. Kävin muutaman kerran tarkistamassa, ja on se lukema siellä edelleen.



Lauantaipäivä voiton jälkeen kului potin voittaneen miehen mukaan epätodellisissa tunnelmissa.



- On pitänyt muutaman kerran nipistellä itseäni, että olenkohan hereillä. En luultavasti oikein ymmärrä vielä tätä asiaa. Varmaan sitten kun rahat tulevat pankkitilille, alkaa tuntua todellisemmalta.



Voittaja saa 58 316 471 euron voittopottinsa pankkitililleen kolmen viikon karenssiajan päätyttyä. Voitto on 23. Suomeen osunut Eurojackpotin päävoitto sekä viidenneksi suurin Suomeen osunut voitto pelin historiassa.



- Oli mukava saada tämä onnittelupuhelu. Kai se voitto tosiaankin minulle sitten osui, kun soittokin sieltä teiltä tuli.



Kotkalaismies ei ole puhunut voitostaan vielä muille.



- En ole vielä kertonut asiasta kenellekään. Mietin hyvin rauhassa, että kenelle ylipäätään sanon. Pienessä piirissä tämä on syytä pitää.



- Monethan meistä haaveilevat siitä, että voittaisi joskus ison summan rahaa. Itse ajattelin lähinnä, että jos sen verran joskus voittaisi, että vaikka asunnon saisi maksettua. Sekin helpottaisi. Nyt tuli todella iso voitto. Niin iso, että en varmaan oikein ymmärrä sitä vielä.



Työelämässä tuore suomalainen jättivoittaja aikoo jatkaa. Ainakin toistaiseksi.



- Rahankäyttösuunnitelmistani osaan sanoa vain sen, että vähän olen jo tänään miettinyt, että mitenköhän sitä tekisi työnteon osalta. Jatkan töissä nyt. Mutta pitää miettiä, että miten tulevaisuudessa.



Eurojackpotin päävoitto on osunut nyt jo kaksi kertaa Kotkaan.



Perjantaisen täysosuman (perjantaiarvonta, kierros 30/2025) lisäksi Kotkaan on osunut kierroksella 23/2015 päävoitto, joka oli 23,3 miljoonaa euroa.



- Suuret onnittelut vielä Kotkaan! Veikkauksen pääkonttorilla laitetaan kahvipannu kuumaksi, mikäli voittaja haluaa tulla juhlistamaan voittoaan perinteikkäiden suurvoittajakahvien merkeissä uudistuneessa Miljonäärisalongissa, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.



Tiistaina Eurojackpotin potissa on 10 miljoonaa euroa.

Suomeen osuneet Eurojackpotin päävoitot suuruusjärjestyksessä