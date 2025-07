Asuntomessut inspiroivat vuosikymmenestä toiseen

”Jo aivan ensimmäisistä vuosista alkaen halusimme tulla Asuntomessuille ennen kaikkea siksi, että kyseessä on mielenkiintoinen ja inspiroiva kesätapahtuma. Taka-ajatuksena toki oli, että jos joskus rakennetaan oma omakotitalo, niin on hyvä tietää, mikä sekä tuntuu että näyttää hyvältä ja mikä voisi toimia omassakin arjessa”, Raija ja Seppo Vahasalo muistelevat.

Sittemmin ajatus omasta talosta on toteutunutkin, joskaan ei itse rakennettuna, mutta Asuntomessuilta saadut ideat näkyvät muun muassa väreissä ja materiaaleissa, joita he valitsivat taloa remontoidessa.

Ideoita jokaiseen kotiin

Vuosikymmenten varrella Asuntomessut ovat muuttuneet ja kehittyneet, mutta tapahtuman ydin on Vahasalojen mielestä säilynyt ennallaan:

”Onhan tämä ainutlaatuinen mahdollisuus päästä tutustumaan tässä mittakaavassa erilaisiin rakentamisen ja sisustamisen ratkaisuihin, joista jokainen kävijä pystyy ammentamaan itselleen jotakin, vaikka rakennushanketta ei olisi edes suunnitelmissa. Täältä löytyy aivan kaikenlaisiin koteihin monenlaisia ideoita.”

Oulusta pariskunnalle tarttui mukaan useita vinkkejä muun muassa valaistukseen ja pihasuunnitteluun liittyen.

”Pihat ja puutarhat ovat totta kai meillä kaikilla niitä ikuisuusprojekteja, jotka eivät ole täysin valmiita koskaan. Täältä saimme monta hyvää ajatusta omankin pihan paranteluun”, Seppo mainitsee.

”Ja sisustaminen kiinnostaa niin ikään, tulimme ostaneeksi näiltä messuilta jopa sohvan”, Raija jatkaa ja mainitsee myös kiinnittäneensä erityistä huomiota muun muassa pehmeisiin mattoihin sekä luonnonläheisiin pintamateriaaleihin ja sävyihin.

”Täällä ilahdutti myös se, kuinka paljon mukana on paikallisia yrittäjiä. Isojen ketjujen tuotteita pääsee näkemään ja hankkimaan kotonakin, mutta täällä pääsimme tutustumaan myös paikallisiin tuotteisiin, joiden valmistajista emme edes tienneet aiemmin.”

Trendit tutuiksi

Vahasalot ovat vuosikymmenten kokemuksellaan taitavia tunnistamaan erilaisia trendejä, jotka nousevat esiin eri messuilla.

”Tällä kertaa oli vaikeaa löytää kohdetta, jossa ei olisi ollut jonkinlaista rimoitusta. Ne ovat kyllä kieltämättä kauniita ja niitä oli käytetty oivaltavasti. Myös terasseihin on täällä panostettu poikkeuksellisen paljon – selvästikin suuntaus on se, että oleskelutiloja halutaan jatkaa pihoille saakka”, Seppo toteaa.

”Ja saunat! Nehän olivat täällä aivan omaa luokkaansa. Mutta esimerkiksi isoja vaatehuoneita ja apukeittiöitä näkyi nyt selvästi vähemmän kuin monina aiempina vuosina. Tähän tietysti vaikuttaa se, että useat messutalot ovat kooltaan hyvin kompakteja, joten monista toiminnoista on toki sen vuoksi tingitty”, Raija pohtii.

Muistijälkiä messuilta

Vuonna 1988 Asuntomessut järjestettiin Turussa. Ensimmäisen yhteisen messureissun kohteista Vahasaloille on jäänyt mieleen etenkin ”Turun linnaksi” nimetty näyttävä, mutta linjakas kivitalo, joka omana aikanaan edusti jotakin aivan uutta.

”Se oli hyvin yksinkertainen, pelkistetty ja silti linnamainen – se on jäänyt mieleen pitkäksi aikaa. On hienoa, että ihmisillä on rohkeutta tehdä oman näköisiään ratkaisuja, kuten täälläkin on tehty”, Raija sanoo.

Oulussa yksi eniten ajatuksia herättäneistä kohteista oli Villa Aurinkotuuli.

”Voimakkaan punainen, kadulta päin katsottuna jopa varsin särmikäs talo pääsi todella yllättämään sisään astuessa. Asuinpinta-alaltaan vain 42,5-neliöinen talo on hyvinkin avaran oloinen ja valoisa, rauhallinen ja kaunis”, Raija ja Seppo kuvailevat.

Messumatka on kesän kohokohta

Kirkkonummelta Ouluun on reilun seitsemän tunnin ajomatka, mutta Vahasalojen mielestä se ei ollut lainkaan liian pitkä Asuntomessumatkaksi. Matkantekoa toki rytmitetään pysähtymällä mielenkiintoisiin paikkoihin reitin varrella, mutta Asuntomessut ovat kesästä toiseen se varsinainen pääkohde, jonka vuoksi pidempikin reissu kannattaa tehdä.

”Totta kai odotamme innolla myös tulevien vuosien Asuntomessuja, jotka ovat kätevästi paljon lähempänä. Kävimme jo täälläkin tutustumassa Salon osastoon ja ottamassa selvää, mitä tuleman pitää kolmen vuoden kuluttua. Erityisesti toivoisimme, että myös Kirkkonummelle saataisiin Asuntomessut lähivuosien aikana”, Vahasalot kertovat.

He suosittelevat Asuntomessuilla käyntiä aivan kaikille, joita kiinnostaa mikä tahansa asumiseen liittyvä teema.

”Vaikka ei olisi itse rakentamassa, täältä löytää aina jotakin omaan kotiin ja arkeen – uusia ajatuksia, ratkaisuja tai vain hyvää fiilistä. Koti on maailman tärkein paikka, ja täällä sen arvo konkretisoituu”, Raija summaa.