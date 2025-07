Kalle Virtapohjan Alexander Stubb - Matka presidentiksi - Valta, politiikka ja urheilu -kirja ilmestyy 4.8.2025.

Brysselissä Euroopan komission puheenjohtajan Romano Prodin kabinetissa työskennellyt Alexander Stubb uskoutui vuonna 2002 toimittaja Kalle Virtapohjalle ja kertoi suunnitelmistaan siirtyä politiikkaan. Kestävyysjuoksua harrastanut kielitaitoinen tohtori, jolla oli tutkintoja muun muassa Furmanin yliopistosta Yhdysvalloista ja Sorbonnen yliopistosta Ranskasta, antoi määrätietoisen vaikutelman. Tuosta Brysselin yhdessä nautitusta ateriasta alkaen Virtapohja on tarkkaillut toimittajan katseellaan Stubbin hengästyttävällä tahdilla edennyttä uraa europarlamentaarikoksi, ulkoministeriksi, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön puheenjohtajaksi, eurooppa- ja ulkomaankauppaministeriksi, pääministeriksi, Euroopan investointipankin varapääjohtajaksi, CMI - Martti Ahtisaari Peace Foundationin hallituksen puheenjohtajaksi ja tasavallan presidentiksi.



Urheilun kulisseissa liikkuessaan Virtapohja on nähnyt, kuinka HIFK:n entinen juniorijääkiekkoilija ja maajoukkuegolfari rakensi verkostojaan ja nousi ensin maratonjuoksussa ja sittemmin triathlonissa näkyväksi hahmoksi ja lopulta triathlonin Euroopan mestariksi.



Suomessa urheilu eri muodoissaan on kuulunut presidenttien harrastuksiin alkaen ensimmäisestä purjehdusta harrastaneesta presidentistä K. J. Ståhlbergista. Stubbille urheilulla tuntuu olevan aivan poikkeuksellisen suuri merkitys. Häneltä ei kysytä, miten hän voi käyttää niin paljon aikaa harjoitteluun, sillä hän on onnistunut käyttämään urheilua taitavasti hyväkseen rakentaessaan omaa tietään politiikan huipulle.



Tietokirjailija Kalle Virtapohja avaa lukijalle ainutlaatuisella tavalla ovet politiikan, vallan ja urheilun kammareihin.



Filosofian tohtori ja liikuntatieteiden maisteri Kalle Virtapohja (s. 1962) on osallistunut yli 50 tietokirjan tekemiseen. Hän on jo aikaisemmin kirjoittanut historiamme suurhahmoista kuten Paavo Nurmesta, Urho Kekkosesta, Iivo Niskasesta, Juuso Waldenista ja Lauri Pihkalasta. Hän on kirjoittanut presidenttien urheiluharrastuksista useissa kirjoissaan ja artikkeleissaan sekä esitelmöinyt samasta aiheesta eri puolilla Suomea.

Auktorisoimaton elämäkerta julkaistaan 4.8.2025.

Kirjan kustantaja on Readme.fi .

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi