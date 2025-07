Kokeneet rokkarit ja Maria Lund hurmasivat Työväen Musiikkitapahtumassa

Uusi Työväenlaulu- sävellys ja sanoituskilpailun voittajakappaleet julkaistiin lauantaina 26.7. Jaetun ensimmäisen sijan saivat Annika Pudas & la haka – Jos äidit johtais maailmaa ja Tikli – Aurinko on kaikkien, kolmanneksi sijoittui James-J & Närin Said – Rauhaa rakastaa. Kilpailu on Riihi säätiön ja Työväen Musiikkitapahtuman yhdessä luoma konsepti, jossa tänä vuonna haettiin uutta rauhan laulua. Kilpailuun osallistui huimat 163 kappaletta, ja kilpailun tuomaristossa olivat muun muassa Viitasen Piia, Samae Koskinen ja Tipi Tuovinen. Perinteen mukaisesti vanhoja työväenlauluja Musareilla laulattivat Reino Bäckström, Tipi Tuovinen ja Sanna Saarinen sekä Työväen tytöt. Lauantaina kilpailtiin Ilmakitaransoiton Suomen mestaruudesta, jonka lopulta vei Koskilainen Veli-Pekka Ristaniemi esityksellään something in the air.

Kansan Sivistysrahaston 70-vuotisjuhlakonsertissa esiintyi 100-vuotias Dallapé-orkesteri, solisteinaan Juha Hostikka ja Maria Lund. Yleisössä nähtiin juhlavieraita; muun muassa presidentti Tarja Halonen puolisoineen vieraili tapahtumassa. Myös Kake Randelin ja Pelle Miljoona viettivät 70v juhlavuottaan. Työväen Musiikkitapahtuman ohjelmaan kuului musiikin lisäksi myös kulttuuri- ja yhteiskunnallisia keskusteluja. Festivaalin päätöspäivä sunnuntai, oli suunnattu lapsiperheille Säilättärien vauhdikkaalla sirkusesityksellä.