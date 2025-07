Teoksen elokuu alkaa hurmaavilla lastenkirjoilla

Juhani Känkäsen kirjoittamat ja kuvittamat Apo Apponen -kirjat naurattavat lapsia ja aikuisia vuodesta toiseen. Sarjan 11. osassa Apo Apponen & Sirkustivoli Hattara Apon kotikaupunkiin saapuu tivoli, ja sinne on tietenkin päästävä. Mutta mistä rahat tivolilippuun?

Apo ja kaverit saavat idean: he pystyttävät pop up -kirppiksen tienatakseen tarvittavat rahat. Värikäs ja mukaansatempaava kuvakirja opettaa työn ja huvin tasapainoa.

Ilmestyy: 15.8.

Ikäsuositus: 5–10 -vuotiaat

Leena Virtasen ja Sanna Pelliccionin Suomen supernaisia -sarjan uusin osa kertoo Kaija Saariahosta. Kuva: Liisa Takala

Säveltäjä Kaija Saariaho näki musiikin väreinä ja muotoina ja kuuli kuvat ääninä. Kaija halusi tehdä musiikkia itse, luoda tilan, jonne voisi kutsua kuulijansa. Hän kurotti aistien väleihin ja nousi lasikattojen läpi yhdeksi kansainvälisesti arvostetuimmista säveltäjistämme.

Kirjailija Leena Virtanen ja kuvittaja Sanna Pelliccioni tutustuttavat lukijan säveltäjämestarin inspiroivaan elämään rakastetun Suomen supernaisia -kirjasarjan seitsemännessä osassa Kaija! – Säveltäjä Kaija Saariahon värit, varjot ja valot.

Ilmestyy: 1.8.

Ikäsuositus: 5–10 -vuotiaat

Vesa Vahtikarin kirja Ravintola Kultainen pökäle kertoo siitä, mikä yhdistää meitä kaikkia: kakasta. Kuva: Juho Sallinen

Ravintola Kultainen pökäle kertoo asiasta, joka kiinnostaa ja askarruttaa lapsia sukupolvesta toiseen: kakasta.

Vahtikari on antiikintutkija, joka on pienten lasten vanhempana havainnut, että sen lisäksi, että kakkaaminen on välttämätöntä, se herättää suurta riemua.

Kirjassa on Juhani Känkäsen oivaltavat ja hauskat kuvitukset.

Ilmestyy: 15.8.

Ikäsuositus: 5–10 -vuotiaat

Ted Forsströmin ja Åsa Lucanderin Sapuskaa Sulolle! kertoo nälkäisestä kissasta. Kuvat: Tage Rönnqvist / Eva Lingon ja Karni Arieli

Sapuskaa Sulolle! on kirja kaikille, jotka omistavat kissan – tai jotka kissa omistaa.

Sulo-kissa on ahmatti ja itsepäinen draamakuningas, joka pitää koko perhettä panttivankinaan yhdellä ainoalla vaatimuksella: lisää ruokaa, heti!

Nälkäisen Sulon edesottamuksista syntyy hulvatonta tilannekomiikkaa, joka on monelle pikkulapsi- ja kissaperheelle liiankin tuttua.

Ted Forsströmin leikkisästi riimittelevä teksti on arkisen tunnelmallista ja Åsa Lucanderin eläväiset kuvitukset tavoittavat loistavasti kissan kanssa elämisen eri sävyt.

Ilmestyy: 15.8.

Ikäsuositus: 2–6 -vuotiaat

Mimi Åkessonin ja Linda Bondestamin kuvakirja Tule tuuli! sopii perheen pienimmille. Kuvat: Johan Fredrikzon ja Niklas Sandström

Tässä kirjassa tuulee ja puhaltaa – kunnes onkin äkkiä aivan tyyntä. Sillä tuuli tekee mitä haluaa.

Mimi Åkessonin kirjoittama ja Linda Bondestamin kuvittama kuvakirja Tule tuuli! kutsuu perheen pienimmät tutkimaan tuulta, leikkimään sen kanssa ja ihmettelemään, minne kaikkialle ilmapallo sen puuskissa lentää.

Kirjan on suomentanut Päivi Koivisto.

Ilmestyy: 1.8.

Ikäsuositus: 1–3 -vuotiaat