Finnveran Juuso Heinilä: Tullisopimus on lyhytaikainen helpotus, mutta tullit nakertavat vientiyritysten kilpailukykyä − Erityisen alttiita pk-vientiyritykset

Euroopan unioni ja Yhdysvallat pääsivät neuvottelujen jälkeen sopuun tulleista sunnuntaina 27.7. EU:lle asetettava tuontitullien taso on 15 prosenttia. Sopimukseen voi kuitenkin sisältyä toimialakohtaisia poikkeuksia.

− Suomalaisille vientiyrityksille sopimus tarjoaa lyhytaikaista helpotusta ja selkeyttä, mutta kohonnut tullirasitus vaikuttaa edelleen kilpailukykyyn. Pk-yritykset ovat erityisen alttiita, koska niillä ei useinkaan ole puskureita lisäkustannusten kattamiseksi tai niiden on esimerkiksi vaikeampi siirtää tuotantoa, sanoo Finnveran Juuso Heinilä.

Pitkällä aikavälillä kohtuullisetkin tariffit voivat vääristää markkinoita, vähentää tehokkuutta ja hidastaa innovaatioita.

− Tämä sopimus on kompromissi, ei voitto. Vapaakauppa on vaurauden ja vakauden kulmakivi. Siksi Yhdysvaltojen viimeaikainen käänne protektionismiin ei ole vain huolestuttavaa vaan se on todellinen pettymys. Työn kohti aidosti avoimia transatlanttisia markkinoita on jatkuttava, siitä hyötyvät sekä yritykset että kuluttajat, Heinilä sanoo.

On mahdollista, että kauppavirrat muuttuvat - Viennin rahoitus ratkaisee ja turvaa kauppoja

Uudessa kauppaympäristössä Finnvera on sitoutunut vahvistamaan rooliaan Suomen viennin keskeisenä mahdollistajana tarjoamalla rahoitusta ja takuita, jotka auttavat yrityksiä hallitsemaan riskejä, pysymään kilpailukykyisinä ja tarttumaan globaaleihin mahdollisuuksiin. Kehittyvillä markkinoilla viennin rahoituskeinojen käyttö korostuu selvästi Pohjois-Amerikkaa enemmän.

− Yhdysvallat on Suomelle tärkeä vientimarkkina jatkossakin, mutta on myös mahdollista, että kauppavirrat muuttuvat ja kysyntä ja tarjonta kasvavat muilla markkinoilla. Nyt myyjillä on mahdollisuus löytää tuotteilleen uusia ostajia ja rahoituksen tarjoaminen ostajalle on yksi työkalu kauppaneuvotteluissa. Vastaavasti viennin riskeiltä suojautumisessa esimerkiksi luottovakuutuksen pitäisi viimeistään nyt olla jokaisen viejän käytössä. Tämä on Finnveran erityisosaamista, jota pystymme yrityksille tarjoamaan, Heinilä sanoo.

Lisätietoja:

Juuso Heinilä, toimitusjohtaja, Finnvera, puh. 029 460 2576